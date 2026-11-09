Xavi explica ausência de Memphis Depay na seleção da Holanda e avisa: 'Precisa jogar mais'

Xavi Hernández, atual treinador da Holanda, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e teve de responder aos jornalistas o motivo que levou à não convocação do corintiano Memphis Depay para os jogos da equipe laranja nesta Data Fifa de novembro. Segundo o comandante espanhol, o camisa 10 não está em suas condições ideais.

"Não quero falar muito sobre jogadores que não estão na lista. Ele (Memphis) sabe da situação, entende perfeitamente que precisa se recuperar bem, que precisa jogar mais. Ele estava machucado nas últimas semanas, então preferimos colocar na lista outros jogadores com diferentes perfis de camisa 9", comentou.

Apesar de ter deixado o atleta de fora, Xavi usou uma narrativa conciliatória sobre o assunto, evitou polêmica e disse que o retorno do jogador do Corinthians depende somente dele. "A porta estará sempre aberta. Ele tem qualidade, pode marcar gols e fazer a diferença. Decidimos agora selecionar os atletas que estão em melhor fase", afirmou o comandante.

Desde que foi chamado para a comandar a Holanda, em substituição a Ronald Koeman, Xavi ainda não convocou Memphis, que vem sofrendo com seguidas lesões e realiza uma temporada muito abaixo do esperado. Em 28 jogos disputados em 2026, ele balançou as redes somente uma vez.

Após ficar afastado dos gramados por quase um mês, o atacante voltou a defender o Corinthians neste Campeonato Brasileiro no clássico com o São Paulo e que terminou empatado em 0 a 0, na Vila Belmiro.

Sem Memphis, a Holanda enfrenta a Grécia nesta sexta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), jogando sob o apoio de sua torcida. Três dias depois, no mesmo horário, os holandeses encaram a Alemanha fora de casa. Com duas vitórias e dois empates, o time de Xavi lidera o Grupo A2 com oito pontos ao lado da Grécia (fica em segundo na chave pelos critérios de desempate).