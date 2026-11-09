CBF retirou jogadores de Palmeiras e Flamengo de convocação de Ancelotti

Carlos Miguel, principal responsável pela ida do Palmeiras a duas finais em 2026, e Samuel Lino, líder de assistências e um dos principais jogadores do Flamengo na temporada, não figuraram entre os convocados para os compromissos da seleção brasileira nesta Data Fifa. Os atletas chegaram a estar na lista prévia de Ancelotti, porém foram cortados pela CBF.

Seguindo a determinação de convocar para a equipe nacional apenas um jogador por clube às vésperas da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro e o atacante estavam entre os nomes inicialmente escolhidos pelo italiano. Porém, pela situação das duas equipes na disputa do título nacional, os atletas foram desconsiderados para os compromissos da seleção em novembro, com o objetivo de preservar os elencos. A informação foi confirmada por Rodrigo Caetano, coordenador executivo de seleções masculinas, ao ge.

"Nós tínhamos, sim, atletas mantendo o critério de ter até um atleta por clube brasileiro, um representante do Palmeiras e também um do Flamengo", disse.

O dirigente também comentou que não revelaria os nomes dos atletas que seriam convocados por Palmeiras e Flamengo. Na pré-lista do clube paulista estavam Carlos Miguel e Marlon Freitas, enquanto, do lado carioca, apareciam Emerson Royal, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino. A presença de Carlos Miguel na relação havia sido antecipada pela ESPN, enquanto Samuel Lino foi identificado pela reportagem do ge entre os nomes escolhidos inicialmente.

"Como tomamos essa decisão em conjunto com a instituição, de preservarmos essas duas equipes, justamente por estarem na disputa do título nacional e para que não trouxéssemos um prejuízo a mais, foram retirados, sim, esses dois atletas. Mas eu prefiro não ficar nominando, porque tinham mais jogadores pré-convocados, tanto do Palmeiras como do Flamengo. Mas, conforme até expliquei naquele dia, lá na convocação, a decisão vai ser sensata. E, com o objetivo de proteger também um produto da CBF, optamos por essa decisão, que foi reiterada e exclusivamente para essa Data Fifa", completou.

Como confirmado por Caetano, a determinação inicial de convocar apenas um atleta por clube do campeonato brasileiro teve como principal objetivo não esvaziar o principal produto da entidade.

A discussão começou no início da semana da convocação, quando a direção da CBF tratou com a comissão técnica de alternativas para preservar a competitividade do Campeonato Brasileiro. Os clubes foram comunicados previamente sobre a medida, mas não receberam a indicação dos jogadores que seriam chamados.

A seleção brasileira terá dois amistosos na Data Fifa de novembro. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Japão no dia 14, às 7h15 (de Brasília), e Singapura no dia 17, às 7h. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.

CARLOS MIGUEL VIVE MOMENTO DE 'HERÓI' E SAMUEL LINO CAUSA BOA IMPRESSÃO

Mesmo com a ausência de Carlos Miguel e Samuel Lino, deve ser apenas questão de tempo até que os dois nomes apareçam novamente na lista de Ancelotti.

O goleiro do Palmeiras vive uma fase de "herói" para o clube, tendo sido um dos principais responsáveis por levar os paulistas a duas finais: Libertadores e Copa do Brasil. Em ambas, o atleta foi decisivo nas disputas de pênaltis das semifinais. Contra o Fluminense, pela competição continental, Carlos Miguel defendeu a cobrança de Nonato. Já no torneio nacional, diante do Vasco, brilhou novamente ao pegar duas penalidades, de Andrés Gómez e Lescano.

No caso de Samuel Lino, o atacante também deixou boa impressão na seleção brasileira. Na última oportunidade que teve com a equipe nacional, o jogador marcou dois gols na vitória por 4 a 0 sobre a Índia. Pelo Flamengo, o atleta também vive boa fase e é um dos principais nomes na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.