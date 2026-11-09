Cabe no seu time? Técnico que já enfrentou Ancelotti não vence há mais de dois anos

Alguns dos clubes mais populares do País veem seus treinadores na corda bamba na reta final do ano, como o São Paulo com Dorival Júnior e até o líder do Brasileirão, Flamengo, que pode sacar Leonardo Jardim mesmo com o título. Nenhum deles, porém, tem desempenho comparável ao de Luis Carrión, que já enfrentou Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, e está há quase dois anos e meio sem vencer uma partida.
Ele foi contratado recentemente pelo Leganés, da segunda divisão do Campeonato Espanhol, para a temporada de 2026-27, e tem boa chance de quebrar o incômodo jejum na próxima terça-feira, 10, quando sua equipe enfrenta o Trival Valderas, da terceirona local, na Copa do Rei. Apesar de tudo, a performance no começo de seu novo trabalho é até interessante.
Nos dois primeiros jogos, o Leganés empatou em 0 a 0 com o tradicional Mallorca, fora, e perdeu para o Real Valladolid de 4 a 3, ou seja, dando algum trabalho para um clube que está atualmente acima na tabela. O último compromisso, porém, trouxe um incômodo revés: 3 a 1 para o Albacete, que é vice-lanterna, em casa.
Se bater o Trival Valderas, Carrión venceria pela primeira vez desde os playoffs de acesso da segunda divisão em 16 de junho de 2024, quando treinava o Real Oviedo. Naquela época, ele superou o Espanyol no jogo de ida por 1 a 0, mas foi eliminado ao levar 2 a 0 na volta.
Antes de acertar com o Leganés, o técnico teve oportunidades na elite do futebol local e enfrentou alguns dos poderosos quando comandou o Las Palmas. Ficou apenas cerca de dois meses por lá e foi demitido na nona rodada de La Liga, em que deixou o clube na lanterna com três vitórias e seis empates. O resultado de mais destaque dessa passagem foi o 1 a 1 com o Real Madrid, treinado por Ancelotti naquele duelo.