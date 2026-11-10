Preparação para os últimos jogos

Após três dias de folga, os jogadores se reapresentaram no Ninho do Urubu ontem e iniciaram a preparação para a reta final do Brasileirão. O Rubro-Negro terá pela frente quatro rodadas decisivas na briga pelo título.

O próximo compromisso será contra o Athletico-PR, no dia 18, no Maracanã. Depois, o time enfrenta o Palmeiras, no dia 21, às 16h30, no Nubank Park. As duas últimas partidas serão contra Coritiba, no dia 29, no Couto Pereira, e Chapecoense, no dia 2, no Maracanã.

O clube também espera contar com os retornos de Alex Sandro e Lucas Paquetá nos próximos dias. A recuperação física do elenco é prioridade nesta reta final.