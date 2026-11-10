Carlos Miguel estaria na lista do Brasil

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira criticou a CBF ao insinuar que o Flamengo teria sido beneficiado pela decisão de não convocar jogadores dos dois clubes para a Seleção. A declaração do português, no entanto, foi contestada por Rodrigo Caetano, coordenador executivo de seleções masculinas, ao confirmar que o Verdão teria um representante na lista de Carlo Ancelotti.

O escolhido seria o goleiro Carlos Miguel, que estava nos planos do treinador italiano e agora terá de esperar até a próxima Data Fifa, em março, para ter uma nova oportunidade. A decisão da entidade de não chamar atletas dos dois candidatos ao título do Campeonato Brasileiro foi tomada para evitar que as equipes tivessem desfalques na próxima rodada da competição nacional.