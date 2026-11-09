Tom Brady deixa Birmingham e 'abandona' o futebol três anos após adquirir ações do clube

Campeão da NFL e atual comentarista de futebol americano na Fox Sports, Tom Brady decidiu deixar sua participação minoritária no Birmingham três anos após adquirir ações do clube. Em nota oficial, o time inglês anunciou a saída do ex-quarterback do quadro de donos e de sua posição como presidente do Conselho Consultivo.

A passagem de Brady pelo Birmingham coincidiu com um período de altos e baixos dentro de campo. Na temporada 2023/24, o clube foi rebaixado à terceira divisão do futebol inglês. No ano seguinte, porém, conseguiu retornar ao Championship logo na primeira tentativa, com uma campanha de 111 pontos, recorde da League One.

Na volta à segunda divisão, a equipe terminou a temporada 2025/26 na décima colocação. Já no atual campeonato, o Birmingham vive um momento mais positivo e aparece na liderança do Championship, com 29 pontos em 15 partidas. A equipe assumiu o primeiro lugar após vencer o Swansea por 2 a 1, no último sábado.

O clube não informou os motivos da saída do ex-quarterback nem detalhou o que acontecerá com sua participação acionária. Brady também mantém investimentos em outras modalidades esportivas, como o Las Vegas Raiders, da NFL, e o Las Vegas Aces, da WNBA.

Considerado um dos maiores jogadores da história da NFL, Tom Brady atuou como quarterback por 23 temporadas. Conquistou seis títulos do Super Bowl pelo New England Patriots, onde permaneceu por 20 anos, e outro pelo Tampa Bay Buccaneers, em 2021. Ao todo, soma sete conquistas, recorde entre os jogadores da liga.