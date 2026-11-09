Titular do Estudiantes se lesiona e pode desfalcar final da Libertadores com Palmeiras

O atacante Joaquín Correa, ex-Botafogo e hoje no Estudiantes, onde é rotineiramente titular, sofreu uma distensão de grau 2 em sua coxa direita e pode ficar de fora da final da Libertadores contra o Palmeiras. A informação foi divulgada pelo próprio clube em suas redes sociais.

O atleta já sofria com problemas físicos ao longo da temporada e nem completou o último jogo da equipe de Alexander Medina, frente ao Talleres pelo Campeonato Argentino. O tempo de recuperação em lesões do tipo costuma variar de quatro a oito semanas, e faltam pouco mais de três para a decisão em Montevidéu.

Correa foi contratado pelo Estudiantes junto ao Botafogo no meio do ano e, variando entre partidas no banco e 11 iniciais, se firmou como titular nos últimos compromissos, mas precisando ser substituído com frequência. Tanto contra o Corinthians quanto contra o Flamengo, na competição continental, teve que sair de campo.

Em seus dois primeiros jogos, o atacante marcou um gol e deu uma assistência, depois, 'estacionou' nas estatísticas, mas é peça frequente no time que eliminou dois brasileiros no caminho rumo à final da Libertadores. Ele é desfalque certo na Supercopa Argentina contra o Independente Rivadavia, mas para 'sorte' do clube, é o único compromisso antes de enfrentar o Palmeiras.

Isso porque o Estudiantes foi eliminado nos grupos do Campeonato Argentino e, assim, não joga as oitavas de final em 21 de novembro, ou seja, Correa terá pleno tempo para tentar 'vencer' o período de recuperação esperado de quase um mês.

O jogo que pode consagrar o tetracampeonato do Palmeiras ou penta do Estudiantes está marcado para 28 de novembro, a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai. A transmissão deve repetir o padrão de 2025, com a Globo na TV aberta, a GETV no YouTube, a ESPN na TV fechada e o Disney+ no streaming.