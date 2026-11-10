Paulistão de 2027 terá 18 minutos de intervalo em ação inédita no futebol mundial

O Paulistão de 2027 terá uma novidade a ser aplicada nas partidas: os intervalos entre os tempos serão maiores. Em vez dos tradicionais 15 minutos, os jogadores terão 18 para descansar. A ideia foi apresentada inicialmente pela Federação Paulista de Futebol (FPF) aos clubes, que gostaram e, assim, aplicaram-na.

Junto a essa extensão, as pausas para hidratação, que foram implementadas pela entidade em todos os jogos da última edição, deve ser mantida por conta do torneio ser disputado no verão. Em média, elas costumam durar três minutos em cada tempo, assim as paradas totalizarão cerca de 24 minutos em cada duelo das rodadas.

De acordo com a FPF, no evento de lançamento do Paulistão de 2027, os 18 minutos de tempo no intervalo não existem em nenhum lugar do mundo. Na final da Copa, entre Espanha e Argentina, chegou a 27, mas isso foi em ocasião especial por conta dos shows programados para a decisão e demais ações comerciais.

O Palmeiras defenderá seu título em 2027, conquistado diante do Novorizontino. A equipe de Abel Ferreira venceu quatro dos últimos cinco estaduais. A única derrota foi em 2025, quando perdeu a final para o Corinthians.