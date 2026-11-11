Meninas da Gávea sonham com a taça

Depois de dez anos, o futebol feminino do Flamengo está de volta a uma grande decisão nacional! O Rubro-Negro e o Internacional entram em campo hoje para dar o primeiro passo rumo a um título inédito da Copa do Brasil Feminina. As equipes se enfrentam às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, pelo jogo de ida da final. A partida de volta será disputada no domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Além da taça inédita em jogo, as Meninas da Gávea e as Gurias Coloradas também disputam uma premiação milionária. O Mengão e o Inter já garantiram R$ 200 mil pela classificação à final. O campeão receberá mais R$ 1,1 milhão, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 550 mil.