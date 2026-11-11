Kaio Pantaleão volta quando?

Kaio Pantaleão, fora de ação há mais de um ano, não cumpriu o prazo de retorno previsto pelo departamento médico do Botafogo. A expectativa era que o zagueiro voltasse a ser relacionado no duelo com o Atlético-MG, dia 4 de novembro. O defensor, porém, ficou fora do jogo em que o Glorioso venceu por 1 a 0, no Nilton Santos.

Ele se recupera de uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, sofrida no triunfo por 2 a 1 sobre o Bahia, dia 1º de outubro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Na ocasião, teve um forte choque com o goleiro adversário, levou a pior e deixou o gramado de maca, com muitas dores.

Devido ao problema, Kaio Pantaleão passou por cirurgia e, atualmente, trabalha para se recondicionar fisicamente para entrar em campo. O zagueiro já até participou de alguns treinos com o grupo, mas de forma controlada, e ainda precisa ganhar ritmo de jogo para ficar à disposição de Tite.

Sem Kaio Pantaleão, Tite conta com os zagueiros Arthur Chaves, Ferraresi, Justino e Lucas Monzón no elenco. Marçal, lateral-esquerdo de origem, também atua por ali. Neste momento, os favoritos do técnico são Ferraresi e Marçal, que têm formado a dupla titular, já que Arthur Chaves também se recupera de lesão.

Kaio Pantaleão chegou ao Botafogo em meados do ano passado, comprado ao Krasnodar, da Rússia. O zagueiro rapidamente se adaptou, ganhou espaço na escalação principal e caiu nas graças da torcida.