Vice do Palmeiras diz que Carlos Miguel não estava na convocação da seleção brasileira

O vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi, afirmou que o goleiro Carlos Miguel não foi excluído da lista de convocados da seleção brasileira para a disputa dos amistosos contra Japão e Singapura.

Segundo o dirigente, o Palmeiras não foi informado pela CBF que o nome de Carlos Miguel ou de outro jogador do clube estava na relação de Carlo Ancelotti.

"O Palmeiras não tinha nenhum jogador convocado", afirmou Buosi em evento de lançamento do Paulistão 2027 em um teatro na zona oeste da capital paulista. "Não fomos avisados. Não recebemos nenhuma convocação de jogador. Essa é a informação oficial do Palmeiras".

O Palmeiras chegou a divulgar um comunicado na semana passada para dizer que era falsa a informação de um jornalista do UOL de que a CBF havia informado o clube sobre a exclusão de Carlos Miguel da lista de convocados da seleção brasileira.

A versão de Buosi e do Palmeiras é oposta à da CBF. Nesta semana, o coordenador executivo de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, disse que Palmeiras e Flamengo tinham jogadores entre os convocados, e que eles foram retirados da relação devido à decisão da confederação de não convocar jogadores de clubes que brigam pelo título do Brasileirão.

"Nós tínhamos, sim, atletas mantendo o critério de ter até um atleta por clube brasileiro, um representante do Palmeiras e também um do Flamengo", disse Rodrigo Caetano ao site ge.

"Como tomamos essa decisão em conjunto com a instituição, de preservarmos essas duas equipes, justamente por estarem na disputa do título nacional e para que não trouxéssemos um prejuízo a mais, foram retirados, sim, esses dois atletas", acrescentou o dirigente da CBF.

Carlos Miguel tem sido o jogador mais decisivo do Palmeiras nesta reta final de temporada. O goleiro foi fundamental para colocar a equipe nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil, com cinco cobranças defendidas em três disputas por pênaltis.

A tendência é de que o goleiro seja convocado nos primeiros amistosos do Brasil em 2027.