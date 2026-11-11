Gabriel Magalhães quer seleção brasileira sólida na defesa: 'Importante não sofrer gols'

Um bom time começa com uma defesa eficiente. Foi essa linha de pensamento que o zagueiro Gabriel Magalhães defendeu nesta fase de treinamentos da seleção brasileira para os jogos da Data Fifa, durante entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, em Singapura. O defensor do Arsenal se apoiou no bom desempenho do sistema defensivo de sua equipe na Premier League para justificar seu discurso. Nos dez jogos que fez pela competição, o time inglês não foi vazado em sete.

"Conversamos muito no clube sobre isso, sobre a qualidade do nosso elenco, e se não sofremos gol, estaremos mais próximos dos jogos. É algo que a gente conversa muito aqui na Seleção. É importante não sofrer gols. Temos jogadores de muita qualidade, que estão em grandes clubes", disse.

Magalhães está entre os atletas mais experientes entre os nomes convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os dois compromissos que a equipe nacional vai fazer agora em novembro. Na coletiva, ele comentou sobre a importância de passar um bom ambiente para quem está chegando.

"A gente sabe que é a camisa mais pesada do mundo, então a gente tenta passar também para eles a tranquilidade de poder desfrutar a cada momento, mas com muita responsabilidade. É receber os meninos novos da melhor forma possível e passar para eles nossa experiência. O mais importante é como você está vestindo a camisa da seleção".

Entre os nomes selecionados para os amistosos com Japão e Singapura, Ancelotti chamou, além de Magalhães, Arthur Dias, Jonathan Jesus, Vitor Reis e Jair Cunha, o que deixa claro a intenção do treinador de iniciar uma fase de renovação na seleção.

Revelado pelo Palmeiras, e atualmente no Manchester City, Vitor Reis, de 20 anos, também esteve na coletiva desta quarta-feira e falou da responsabilidade de estar nessa etapa da equipe nacional, que classificou como "nova era".

"Fico feliz e contente por estar nesta nova era da seleção. Nós, jogadores jovens, contamos com a tranquilidade de todos na Seleção para fazermos o nosso trabalho e mostrarmos por que estamos aqui", declarou.

Ele disse se espelhar em Gabriel Magalhães e falou da rotina sob o comando do chefe italiano. "Nos treinos, tentamos extrair o máximo dos jogadores da defesa. O Gabriel faz um trabalho fenomenal no clube e aqui. Na outra passagem, joguei com o Marquinhos, que é meu ídolo desde pequeno. Jogar com pessoas assim faz você crescer não apenas no futebol, mas também na parte humana", afirmou.

Essa fase de renovação começa a ser testada a partir deste sábado, às 7h15 (horário de Brasília), em compromisso contra o Japão. O segundo jogo está marcado para a próxima terça-feira às 7h , diante de Singapura. Os dois duelos vão acontecer no estádio Nacional de Singapura.