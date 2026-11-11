Corinthians tem prazo 'improrrogável' de 5 dias para pagar R$ 10 milhões sob risco de bloqueios

A Justiça de São Paulo deu cinco dias, em prazo improrrogável, para o Corinthians quitar uma dívida de aproximadamente R$ 10 milhões referente ao Regime Centralizado de Execuções (RCE). Caso não cumpra a determinação, o clube poderá perder o benefício que suspende as execuções individuais, permitindo que credores retomem ações de bloqueio e penhora de bens e receitas. A reportagem entrou em contato com o Corinthians, que ainda não se manifestou sobre o tema. Em caso de posicionamento, a matéria será atualizada.

A decisão foi assinada pela juíza Tainá Maria Leonardo de Oliveira, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo. A magistrada estabelece que o clube comprove nos autos o pagamento integral do débito composto pelo saldo restante da parcela de julho de 2026, de R$ 2.499.657,51, e pelo atraso total da prestação de agosto, no valor de R$ 7.641.299,28.

A decisão acolheu as manifestações da Administradora Judicial e do Ministério Público, que apontaram o descumprimento do plano de pagamento homologado e atrasos nos repasses obrigatórios. Além de exigir a quitação do débito do RCE, a magistrada determinou que o Corinthians apresente, no mesmo prazo, comprovantes do desembolso de aproximadamente R$ 26 milhões atribuído à Caixa Econômica Federal.

Ainda de acordo com a decisão, o clube também deverá esclarecer a classificação contábil dos R$ 32,7 milhões recebidos em razão do contrato com a Nike, detalhar as guias de depósitos judiciais vinculadas ao Banco do Brasil e comprovar sua regularidade documental perante a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF.

Por fim, a Justiça determinou a publicação, em até 15 dias, do edital de leilão reverso, que deverá contemplar R$ 3.1 milhões, equivalentes a 20% das receitas obtidas com transferências de atletas no período.

O RCE é um mecanismo jurídico adotado pelo Corinthians para organizar e parcelar cerca de R$ 200 milhões em dívidas cíveis e trabalhistas, concentrando processos em uma única vara judicial. Ele evita bloqueios de contas bancárias, permitindo pagar credores de forma ordenada com receitas do clube, visando reestruturação financeira.

No fim de outubro, o Corinthians já havia recebido 15 dias, do Ministério Público de SP, para regularizar pendências junto ao RCE sob risco de bloqueios nas contas bancárias. À época, o clube informou que "mantém diálogo com os agentes envolvidos e adotará as medidas necessárias para preservar o RCE" e que "segue trabalhando em diferentes frentes para reorganizar seu fluxo de caixa, reduzir seu endividamento e criar condições para o cumprimento sustentável de seus compromissos".

Tanto o MP quanto a administradora têm recebido petições de credores que pleiteiam o encerramento imediato do RCE e a liberação das penhoras. Credores como a Link, agência do empresário André Cury, e a Pix Star, detentora da marca Pixbet - ex-patrocinadora do Corinthians -, estão entres aqueles que pedem a impugnação do plano.

A situação tem sido conduzida com cautela. Apesar da advertência formal, os dois órgãos defendem a manutenção temporária da suspensão das execuções individuais para evitar o colapso desordenado das atividades do clube.

O Corinthians atravessa grave crise financeira, com uma dívida acumulada de R$ 2,8 bilhões. O clube está em atraso no pagamento dos salários do elenco profissional e da comissão técnica e chegou ao terceiro mês pendente em relação aos direitos de imagem, o que dá brecha para os jogadores pedirem a rescisão do contrato na Justiça. Ao Estadão, o Corinthians informou que trabalha para resolver a situação nos próximos dias.