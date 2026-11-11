Previsão de tempestade cancela amistoso do São Paulo contra o Noroeste

O amistoso entre São Paulo e Noroeste, marcado para a próxima sexta-feira, 13 de novembro, em Bauru, no interior paulista, foi cancelado. A AEC Ltda., empresa responsável pela organização do evento, justificou a decisão com a previsão de condições climáticas adversas na região.

Segundo o comunicado divulgado pela promotora ao qual o Estadão teve acesso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o Aviso Oficial nº 56370, com alerta de perigo potencial para tempestades, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo nos próximos dias.

A empresa afirmou que o cancelamento foi decidido para preservar a integridade física e a segurança de torcedores, atletas e integrantes das equipes envolvidas.

São Paulo e Noroeste não tinham responsabilidade operacional, financeira ou organizacional sobre a realização e o cancelamento da partida. Os clubes atuariam exclusivamente como participantes do amistoso. Ao Noroeste caberia apenas a locação do Estádio Alfredão, em Bauru, onde o confronto seria disputado.

Dessa forma, o São Paulo volta a jogar apenas após o fim da Data Fifa, no dia 19 de novembro, contra o Fluminense, pelo Brasileirão, já que o clube não deve procurar repor a lacuna com outro amistoso.