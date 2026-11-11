Bebeto é condecorado e entra no Hall da Fama do futebol no México

O brasileiro Bebeto, campeão do mundo em 1994, e o goleador chileno Humberto "Chupete" Suazo ingressaram na terça-feira no Hall da Fama do Futebol Internacional, localizado na cidade de Pachuca (centro do México).
Além de Bebeto, outros quatro atacantes campeões do mundo foram condecorados: o francês Thierry Henry, o italiano Alessandro del Piero, o espanhol Fernando Torres e o alemão Miroslav Klose.
O sexto e último ingressante da categoria internacional foi o goleador croata Davor Suker, Bota de Ouro na Copa do Mundo de França 1998.
"Estou muito contente de ingressar no Hall da Fama. No México comecei minha carreira como jogador de futebol como campeão do Mundial Sub-20 em 1983", disse Bebeto na cerimônia.
O Hall da Fama do Futebol Internacional foi inaugurado em 2011 com aval da Fifa. Com os 18 elementos da geração de 2026, o recinto já conta com 216 membros.