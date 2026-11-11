Vasco estipula quantia para tentar contratar promessa do Goiás

O Vasco definiu, nesta quarta-feira (11), um teto máximo para tentar viabilizar a contratação da joia do Goiás, o volante Lucas Rodrigues, de apenas 19 anos. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, do 'SBT Rio', o Cruz-maltino entende que 6 milhões de euros (cerca de R$33 milhões) é a maior proposta para tentar viabilizar o negócio no momento atual.

O Gigante da Colina já havia feito uma proposta oficial para o Goiás em uma quantia próxima a 3,5 milhões de euros (R$ 20 milhões) mas que foi prontamente recusada por não atingir às expectativas financeiras que o Esmeraldino tem em uma venda iminente do jovem.

Além disso, o clube do Centro-Oeste não tem pressa para vender o jogador, visto que é titular absoluto da equipe e outros grandes clubes brasileiros que estão interessados como Atlético, Cruzeiro e Athletico Paranaense podem vir a fazer propostas mais próximas do valor que é esperado. Assim, o clube fixou o valor de 7 milhões de euros (R$ 42 milhões) como o montante necessário para contrata-lô, mas segue acima do valor máxima que o Vasco estipulou.