Carrasco de Ítalo em 2024 pode voltar à WSL em Pipeline após pedir wild card para etapa final

John John Florence, carrasco de Ítalo Ferreira no Finals de 2024, pode voltar para o circuito mundial de surfe antes do esperado. O havaiano solicitou por meio de seu empresário um wild card para competir na etapa final do Championship Tour da WSL em Pipeline. Caso seja aceito, o atleta entra para competir em uma espécie de "vaga especial" contra os outros membros do campeonato. As informações foram divulgadas em entrevista exclusiva para ESPN.

Caso o tricampeão mundial consiga, ele pode "atrapalhar" a vida dos brasileiros que formam maioria no topo do ranking e consequentemente possuem mais chances de se tornarem campeões em Pipe. Yago Dora, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Miguel Pupo figuram no top 5 e são os com mais chances entre os surfistas do País a levarem o troféu da temporada para casa.

As ondas de Oahu fazem parte rotineira da vida de John John. Nascido em Honolulu, no Havaí, o surfista tem forte ligação com Pipeline, onde conquistou sete títulos em diferentes competições ao longo da carreira.

Longe do circuito desde o fim de 2024, quando conquistou seu terceiro título mundial, o havaiano decidiu fazer uma pausa para se dedicar à família e viajar pelo mundo. Ao lado da esposa e do filho, John John passou a explorar novos lugares e ondas a bordo de um veleiro.

Inicialmente, o período sabático seria de apenas uma temporada, mas o surfista decidiu prolongar a experiência também em 2026 e 2027. O pedido de wild card para Pipeline representa, portanto, uma possibilidade de competir pontualmente, sem significar um retorno definitivo à WSL.