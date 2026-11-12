Léo Pereira deve renovar até 2029

Flamengo e Léo Pereira avançaram nas conversas e chegaram a um acordo sobre a duração do novo contrato do zagueiro, que deve ser estendido até dezembro de 2029. Segundo informações do Paparazzo Rubro-Negro, o acerto está muito próximo, restando apenas alguns detalhes para a oficialização.

A questão salarial ainda é o principal ponto de discussão entre as partes. O estafe do defensor busca uma valorização financeira, enquanto a diretoria rubro-negra trabalha para encontrar um denominador comum e garantir a permanência do jogador, que é titular absoluto.

Atualmente, Léo Pereira tem vínculo com o Mengão até dezembro de 2027. Com a renovação, o contrato será ampliado por mais dois anos.