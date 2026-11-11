Londrina vira no fim e vence o Náutico na despedida da Série B

O Londrina guardou para os minutos finais a virada em sua despedida da Série B do Campeonato Brasileiro. O Náutico abriu o placar aos 35 do segundo tempo, mas o Tubarão marcou duas vezes em três minutos e venceu por 2 a 1 nesta quarta-feira (11), no estádio Vitorino Gonçalves Dias. João Andrade fez o gol decisivo aos 45, na abertura da 38ª e última rodada.
Já rebaixado, o Londrina encerrou a campanha com 35 pontos e disputará a Série C em 2027. O Náutico terminou com 46 e já havia garantido a permanência na segunda divisão ao vencer o Avaí, na 36ª rodada. A partida foi disputada com portões fechados, em cumprimento a uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao clube paranaense.
NÁUTICO LEVA PERIGO ANTES DO INTERVALO
O primeiro tempo demorou a engrenar. A primeira boa chance saiu aos 31 minutos, quando Luiz Paulo recebeu dentro da área e bateu na rede pelo lado de fora. Aos 37, Luiz Cláudio apareceu entre os zagueiros e finalizou na saída do goleiro. A bola passou perto da trave. No minuto seguinte, Victor Andrade assustou em chute de fora da área.
O Náutico voltou a ameaçar aos 44. Victor Andrade cruzou pela esquerda, e Everson mandou para fora. O Londrina respondeu no último lance antes do intervalo, em cabeceio de Pablo Dyego que saiu ao lado do gol.
LONDRINA ACERTA A TRAVE E VIRA NO FIM
O Tubarão voltou melhor para o segundo tempo e quase marcou aos dez minutos. Lucas Marques lançou, Luiz Paulo falhou e Pablo Dyego ficou com a bola na área. O atacante bateu na saída de Gastón Guruceaga e acertou a trave. O goleiro ficou com a sobra. Chumbinho também arriscou de longe e mandou para fora.
Foi o Náutico, porém, que abriu o placar. Aos 35, Victor Andrade arrancou pela esquerda, foi à linha de fundo e cruzou para Halanzinho, que apareceu livre para marcar de cabeça.
A reação do Londrina começou aos 42. Kauã Jonathan tocou para o meio da área, Igor Bahia deixou a bola passar e Guilherme Cachoeira dominou antes de chutar. Guruceaga ainda tocou na bola, mas ela entrou. Três minutos depois, João Andrade marcou o gol da virada e garantiu a vitória paranaense.
FICHA TÉCNICA
LONDRINA 2 X 1 NÁUTICO
Maurício Kozlinski (Zanella); Richarlyson (Chumbinho), Tárik, Matheus dos Santos, Artur (Rafael Monteiro); Lucas Marques, Geovane Meurer (Cainã) e João Andrade; Guilherme Cachoeira, Pablo Dyego (Kauã Jonathan) e Igor Bahia. Técnico: Hugo Chacon.
NÁUTICO - Gastón Guruceaga; Hector, Gabriel Índio, Wanderson e Luiz Paulo; Caio Soares, Matheus Uchôa (Guilherme Ramos) e Halan (Rosa); Everson (Wendell Miranda), Luiz Cláudio (Isaque) e Victor Andrade. Técnico: Bruno Pivetti.
GOLS - Halan, aos 35, e Guilherme Cachoeira, aos 42, e João Andrade, aos 45 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Guilherme Cachoeira e Richarlyson (Londrina); Halan (Náutico).
ÁRBITRO - Andreza Helena de Siqueira (MG).
RENDA - Portões fechados.
PÚBLICO - Portões fechados.
LOCAL - Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina (PR).