Guardiola é cotado nos EUA se United pagar multa astronômica de Pochettino

Um dos maiores treinadores da história, Josep Guardiola está sem clube desde que deixou o Manchester City ao final da temporada de 2025-26. De lá para cá, foi cogitado em gigantes europeus e passou perto de ser anunciado para comandar a Itália, mas nada feito. A bola da vez é a seleção dos Estados Unidos, que o coloca como alvo prioritário caso Maurício Pochettino deixe o cargo.

O argentino, que chegou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 com os americanos, é especulado no Manchester United para o lugar do recém-demitido Michael Carrick, mas tem o impeditivo de uma multa de US$ 10 milhões (cerca de R$ 55 milhões em conversão direta). A federação, porém, já pensa em substitutos, conforme relatou o "The Athletic", braço esportivo do "The New York Times".

De acordo com o veículo, Guardiola tem interesse de comandar os Estados Unidos no ciclo até o Mundial de 2030 e mantém diálogos com os dirigentes responsáveis pela equipe nacional. Vale ressaltar que, quando deixou o Barcelona em 2012, morou em Nova York para tirar um ano sabático e viveu bem, especialmente pelo anonimato.

Quando Pochettino foi contratado pela U.S Soccer em 2024, após sua saída do Chelsea, o três vezes vencedor da Champions League foi questionado sobre o assunto e 'recomendou' o país ao colega de trabalho. "São um lugar fascinante para se construir um projeto de longo prazo e levar a seleção nacional a um novo patamar", disse, à época.

A proximidade entre Guardiola e a federação americana, segundo o "The Athletic", se dá por conta do ex-presidente da entidade, Sunil Gulati, manter bom relacionamento com o técnico e até ter sugerido ele assumir o cargo um dia. E o interesse já existia desde o fim da Copa do Mundo de 2022.

Tudo depende, porém, da movimentação de Pochettino. O jornal inglês "The Guardian" reportou nesta quarta-feira, 11, que o argentino é visto com bons olhos no Old Trafford por uma junção de características de seus últimos trabalhos. Soma-se aos bons desempenhos no Espanyol e no Southampton os anos no Tottenham, em que alcançou uma final de Champions.

Ainda de acordo com o veículo, a passagem não tão bem sucedida no PSG teve como pontos positivos a 'gestão de egos' de um elenco repleto de estrelas, que, na época, contava com Mbappé, Messi e Neymar. E antes de ir para a seleção americana, teve a oportunidade de treinar mais um gigante europeu, com o Chelsea, o qual deixou por problemas com a diretoria.

Os Estados Unidos terão, no mínimo, mais dois jogos com Pochettino. Primeiro, enfrenta o Haiti em dois jogos pelas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, sábado e terça-feira. Depois, encara a Jamaica no dia 13 de dezembro.