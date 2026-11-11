Bruno Senna revela encantamento de Antonelli ao conhecer fazenda da família e carro de Ayrton

Bruno Senna, sobrinho de Ayrton, revelou ao podcast "Beyond the Grid" detalhes sobre a visita de Kimi Antonelli à fazenda da família. O jovem campeão da Fórmula 1, fã declarado do tricampeão brasileiro, teve a oportunidade de conhecer mais sobre a vida de Senna, entrar na histórica Lotus de 1986 e conversar com familiares do lendário piloto.

"Sabíamos que ele era um superfã do Ayrton - e seu pai também, o Marco - há algum tempo. Eu o encontrei em Ímola, em 2024. Ele estava vestido de Senna da cabeça aos pés. Estava disputando a Fórmula 2 lá, e foi ótimo conhecê-lo. Tivemos uma conversa legal, foi muito bom ter alguém tão fervoroso como torcedor", disse.

Durante a visita à Fazenda Dois Lagos, em Tatuí, Antonelli também conheceu a sala onde Ayrton costumava montar seus aeromodelos e teve a oportunidade de conhecer a pista de kart da propriedade. Bruno e o italiano chegaram a pilotar juntos no kartódromo.

O grande momento do passeio, segundo Bruno, foi quando Antonelli pôde entrar na icônica Lotus 98T, utilizada por Senna na temporada de 1986 e com a qual o brasileiro conquistou duas vitórias. De acordo com o sobrinho do tricampeão, o italiano ficou tão maravilhado com a experiência que parecia não querer sair do cockpit.

"Foi muito, muito divertido vê-lo. Nós temos a Lotus de 86, ele entrou no carro e não queria sair. Você tinha o botão do turbo, e ele estava explorando tudo - com uma barra estabilizadora que você pode trocar e uma alavanca de câmbio. Isso foi algo bem engraçado", comentou.

Depois disso, Bruno sugeriu que Antonelli tivesse a oportunidade de pilotar um dos carros que Senna utilizou nas pistas. Os monopostos costumam ser colocados para rodar em eventos especiais que envolvem o nome do piloto brasileiro.

"Eu estava falando sobre o ano que vem; quando a Lotus ou a McLaren quiserem fazer algo, podemos tentar organizar para que ele dirija um desses carros, porque ele se encaixa muito bem no carro. Sabe, a altura dele é perfeita para isso. O pai dele estava tipo: 'Não sei se você consegue dirigir o carro manual', e o Kimi respondeu: 'Claro que consigo!'", afirmou.

Antonelli é fã declarado de Senna e utiliza o número 12 justamente em homenagem ao brasileiro. O italiano teve a oportunidade de conhecer mais sobre a história de seu ídolo pouco antes do GP de São Paulo, que terminou com a vitória de Lando Norris e a quinta colocação do jovem campeão.