Luisa Stefani ganha a segunda seguida e encaminha vaga na semifinal de duplas do WTA Finals

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski obtiveram, nesta quarta-feira, a segunda vitória consecutiva no WTA Finals, em Indian Wells, nos Estados Unidos, torneio que reúne as oito melhores duplas femininas do tênis da temporada.

Depois de um jogo difícil na segunda-feira, derrotou a belga Elise Mertens e a chinesa Shuai Zhang, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7-5), a parceria voltou a ter um duelo complicado diante da francesa Kristina Mladenovic e a chinesa Guo Hanyu.

Stefani e Dabrowskki precisaram do tie-break para vencer o primeiro set em 7/5. As adversárias reagiram na parcial seguinte e marcaram 6/4. A decisão foi para o super tie-break, quando a parceria voltou a ter domínio para fechar o jogo em 10/5 e ficar perto das semifinais.

A brasileira e a canadense voltam a jogar na sexta-feira quando terão pela frente a chinesa Su-Wei Hsieh e a letão Jelena Ostapenko.