Andreeva bate Sabalenka com direito a 'pneu' e garante vaga na semifinal do WTA Finals

Com direito a um 'pneu', a russa Mirra Andreeva derrotou, nesta quarta-feira, a belarussa Aryna Sabalenka, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1h02 de jogo e garantiu o primeiro lugar no Grupo 2 do WTA Finals, em Indian Wells, nos Estados Unidos.

A tenista de 19 anos, número 3 do mundo, não deu chance para a ex-líder do ranking, atual segunda colocada, ao ganhar os 11 últimos games da partida.

Andreeva havia derrotado na primeira rodada a ucraniana Elina Svitolina, que vai jogar com Sabalenka na sexta-feira em busca da outra vaga do grupo na semifinal.

Campeã em Roland Garros, Andreeva passa a liderar o confronto direto com Sabalenka (4 a 3), que chegou a pedir atendimento médico e terminou a partida com uma proteção na coxa.