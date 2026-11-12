Jogos antecipados dão sequência à 38ª rodada da Série B nesta quinta-feira

A penúltima etapa da programação da 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será disputada nesta quinta-feira (12), com dois confrontos envolvendo equipes que já não têm objetivos diretos na classificação. Ponte Preta x Operário-PR e São Bernardo x Athletic-MG movimentam a rodada, mas não interferem nas disputas por acesso, classificação ao G6 ou permanência na divisão.

As partidas antecedem o sábado (14), quando outros sete jogos definirão os últimos posicionamentos da fase classificatória e os destinos dos clubes que ainda brigam por objetivos importantes na competição.

Às 19h, a Ponte Preta recebe o Operário-PR no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba. Já rebaixada e na última colocação, com 15 pontos, o time paulista tenta encerrar sua participação com uma vitória para evitar mais uma marca negativa na Série B.

O clube campineiro precisa chegar aos 18 pontos para superar a pior pontuação da história da competição na era dos pontos corridos, atribuída ao Duque de Caxias, que terminou a edição de 2011 com 17 pontos.

O Operário-PR, por sua vez, ocupa o décimo lugar, com 54 pontos. A equipe paranaense ainda pode subir uma posição na tabela, mas não tem possibilidade de alcançar o G-6.

Mais tarde, às 20h, São Bernardo e Athletic-MG se enfrentam no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Os dois clubes também entram em campo apenas para cumprir tabela e fechar a temporada.

O time paulista aparece na 11ª colocação, com 52 pontos, enquanto a equipe mineira soma 47 e ocupa o 14º lugar. Ambos ainda podem melhorar suas posições, mas não têm chances de alcançar a zona de classificação aos playoffs de acesso.

A 38ª rodada será concluída oficialmente no sábado (14), com sete partidas simultâneas, todas às 16h30. O encerramento da Série B reserva disputas importantes tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da classificação.

Na luta por vaga no G-6 e contra o rebaixamento, respectivamente, CRB e Ceará se enfrentam no estádio Rei Pelé, em Maceió, enquanto o Avaí visita o América-MG, na Arena Independência. Os resultados desses confrontos serão decisivos para definir a última equipe que permanecerá na zona de descenso.

Na disputa pelo acesso, o Fortaleza recebe o Vila Nova na Arena Castelão, enquanto o Juventude encara o Botafogo-SP no Alfredo Jaconi. O Novorizontino, por sua vez, visita o Criciúma no Heriberto Hülse, em confronto que também terá impacto na definição do campeão da Série B.

A última vaga no G-6 também estará em disputa. Na Ilha do Retiro, no Recife, o Goiás enfrenta o Sport precisando de um resultado positivo, enquanto o Atlético-GO recebe o Cuiabá no estádio Antônio Accioly. As duas equipes seguem na briga pela classificação aos playoffs de acesso.

Confira todos os jogos da 38ª rodada da Série B:

Quarta-feira (11)

19h

Londrina-PR x Náutico-PE

Quinta-feira (12)

19h

Ponte Preta-SP x Operário-PR

20h

São Bernardo-SP x Athletic-MG

Sábado (14)

16h30

CRB x Ceará

América-MG x Avaí-SC

Fortaleza x Vila Nova-GO

Atlético-GO x Cuiabá

Criciúma-SC x Novorizontino-SP

Sport-PE x Goiás

Juventude-RS x Botafogo-SP