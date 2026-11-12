Manchester United anuncia demissão de Carrick e já tem favorito para ocupar a vaga

O Manchester United anunciou, nesta quinta-feira, a demissão do técnico Michael Carrick em meio à crise que se instalou no clube pela sequência de maus resultados da equipe. O reflexo da fase negativa está refletido na tabela. O conjunto vermelho ocupa a 18ª posição na Premier League e está na zona de rebaixamento do torneio.

A diretoria já tem um nome que vem ganhando força nas últimas semanas. O argentino Mauricio Pochettino, treinador da seleção dos Estados Unidos, é o candidato mais provável para chegar e tentar tirar a equipe das últimas posições da tabela.

O empate diante do Aston Villa, pelo placar de 4 a 4, no Old Trafford, na última rodada, foi decisivo para que a cúpula do United optasse pela troca. Sem conseguir dar padrão de jogo à equipe, o treinador obteve apenas três vitórias nos 15 confrontos que o time realizou nesta temporada levando em conta todas as competições.

Nesta quinta, em suas redes sociais, o Manchester oficializou a sua saída. "Após um início de temporada decepcionante, o clube chegou à conclusão extremamente difícil de que uma mudança necessária par alcançarmos nossas ambições", diz parte do texto.

Ex-jogador do Manchester United e profundamente identificado com a torcida, Carrick assumiu o time oficialmente em maio de 2026 em substituição Rubén Amorim. Nesta passagem, após 32 partidas, ele conseguiu 15 vitórias, oito empates e nove derrotas.

O sucessor vai ter trabalho para conseguir fazer o time principal decolar no Campeonato Inglês. Em dez jogos, o clube venceu apenas um confronto, empatou cinco vezes e amargou ainda quatro derrotas. Com oito pontos, o United aparece empatado com o Sunderland. Na lanterna aparece o Crystal Palace com sete.