Fórmula 1 2027 tem só vaga de companheiro de Câmara por definir; veja como está o grid

O anúncio das permanências de Arvid Lindblad e Liam Lawson na Racing Bulls para 2027 deixa apenas uma vaga aberta para o grid da Fórmula 1. Resta apenas a Haas anunciar quem será o companheiro do brasileiro Rafael Câmara no ano que vem.
A confirmação desta quinta-feira encerra a especulação sobre o futuro de Lawson, que teve a vaga de titular ameaçada por Nikola Tsolov, vice-líder da Fórmula 2 e piloto da Academia Red Bull.
A vaga de companheiro de Rafa Câmara na Haas deve ficar com Oliver Bearman. Segundo informações da imprensa especializada em F1, a confirmação é mera formalidade.
Piloto da Academia da Ferrari, Bearman é bem avaliado nos bastidores, mas possui o futuro a médio prazo aberto, o que atrasa neste momento o anúncio oficial da Haas.
A temporada 2027 da Fórmula 1 terá início no dia 12 de março com os primeiros treinos no Bahrein.
CONFIRA COMO ESTÁ O GRID CONFIRMADO PARA 2027:
- Mercedes: Kimi Antonelli e George Russell
- Ferrari: Lewis Hamilton e Charles Leclerc
- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar
- McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
- Racing Bulls: Liam Lawson e Arvid Lindblad
- Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto
- Haas: Rafael Câmara
- Audi: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto
- Williams: Alex Albon e Carlos Sainz
- Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
- Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez