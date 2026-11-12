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Esportes

Fórmula 1 2027 tem só vaga de companheiro de Câmara por definir; veja como está o grid

O anúncio das permanências de Arvid Lindblad e Liam Lawson na Racing Bulls para 2027 deixa apenas uma vaga aberta para o grid da Fórmula 1. Resta apenas a Haas anunciar quem será o companheiro do brasileiro Rafael Câmara no ano que vem.

A confirmação desta quinta-feira encerra a especulação sobre o futuro de Lawson, que teve a vaga de titular ameaçada por Nikola Tsolov, vice-líder da Fórmula 2 e piloto da Academia Red Bull.

A vaga de companheiro de Rafa Câmara na Haas deve ficar com Oliver Bearman. Segundo informações da imprensa especializada em F1, a confirmação é mera formalidade.

Piloto da Academia da Ferrari, Bearman é bem avaliado nos bastidores, mas possui o futuro a médio prazo aberto, o que atrasa neste momento o anúncio oficial da Haas.

A temporada 2027 da Fórmula 1 terá início no dia 12 de março com os primeiros treinos no Bahrein.

CONFIRA COMO ESTÁ O GRID CONFIRMADO PARA 2027:

- Mercedes: Kimi Antonelli e George Russell

- Ferrari: Lewis Hamilton e Charles Leclerc

- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar

- McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

- Racing Bulls: Liam Lawson e Arvid Lindblad

- Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto

- Haas: Rafael Câmara

- Audi: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto

- Williams: Alex Albon e Carlos Sainz

- Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

- Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez

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