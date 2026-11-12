Enzo Fittipaldi substitui Di Grassi em equipe da Fórmula E e se junta a Drugovich na categoria

Enzo Fittipaldi, neto do bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, foi anunciado nesta quinta-feira, 12, como novo contratado da equipe Lola na Fórmula E, categoria de monopostos elétricos. O piloto de 25 anos substitui Lucas di Grassi, que deixou a categoria ao fim da última temporada.
"Este é um grande passo adiante na minha carreira no automobilismo e sou imensamente grato à equipe por depositar sua confiança em mim e me dar essa oportunidade", afirmou Enzo no anúncio.
O brasileiro fará dupla com Robert Shwartzman, que corre sob a bandeira de Israel. Felipe Drugovich será outro piloto a representar o País na Fórmula E na temporada 2026-2027. Ele continua na Andretti, equipe que já defendeu neste último ciclo.
Depois de passar pela Fórmula 3 e Fórmula 2, Enzo Fittipaldi disputou a Indy NXT - categoria de formação - em 2026, onde foi vice-campeão.
"Enzo é a escolha perfeita para a Lola, trazendo experiência de diversas séries de monopostos, algo muito útil em sua transição para as corridas totalmente elétricas. Ele tem o talento, a ética de trabalho e o conhecimento técnico para ser um grande trunfo", declarou Mark Preston, diretor da Lola.
Na nova temporada, a Fórmula E estreia uma nova geração de carros. A primeira parada da categoria será na Cidade do México, em 16 de janeiro. A Fórmula E desembarca em São Paulo, no circuito do Anhembi, em 13 de março de 2027.