Zverev enfrenta Ben Shelton e Alcaraz encara Medvedev na definição dos grupos do ATP Finals

O ATP Finals, torneio que encerra a temporada profissional do tênis masculino e reúne os oito melhores competidores do ano e as oito dupla que mais somaram pontos, teve os seus grupos definidos nesta quinta-feira. Alexander Zverev, atual líder do ranking, e Carlos Alcaraz, terceiro da lista, caíram em chaves separadas.

O alemão encabeça o grupo John McEnroe, enquanto o espanhol vai liderar o grupo Ivan Lendl. A competição, que será realizada em Turim, começa a ser disputada neste domingo.

Na composição dos grupos, o número 1 do mundo terá como principal rival o norte-americano Ben Shelton, que atualmente ocupa a quarta colocação na lista da ATP. O francês Arthur Fils (7º) e o espanhol Rafael Jódar (11º) completam a chave.

Zverev, que conta com dois troféus do ATP Finals no currículo, vem de derrotas recentes para Alex de Minaur e Lorenzo Musetti, em Viena e Paris, respectivamente. Um título dessa importância chegaria para abafar as críticas pelo fato de ele ocupar o topo da lista.

Em busca do seu Primeiro título no ATP Finals, Alcaraz vai para a sua quarta participação na competição e terá Daniil Medvedev (5º) como principal rival. O italiano Flávio Cobolli (6º) e o norte-americano Frances Tiafoe (8º) complementam o grupo.

Após o vice-campeonato no ano passado, ele chega embalado pelos títulos conquistados em Paris, Viena e Tóquio após se recuperar de contusão no US Open.

O italiano Jannik Sinner, bicampeão do torneio, e segundo colocado na relação da ATP é a grande ausência do torneio. Ele está fora da disputa após encerrar sua temporada mais cedo devido a uma lesão no joelho direito. Maior vencedor com sete títulos, Novak Djokovic não conseguiu classificação.

GRUPO JOHN MCENROE

- Alexander Zverev

- Ben Shelton

- Arthur Fils

- Rafael Jódar

- Carlos Alcaraz

- Daniil Medvedev

- Flávio Cobolli

- Frances Tiafoe