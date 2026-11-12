Corinthians paga comissão técnica e time feminino; jogadores ainda têm salários atrasados

O Corinthians pagou os salários atrasados referentes ao CLT de outubro da comissão técnica do time masculino e da equipe feminina. Ainda há a principal pendência com os atletas do time masculino, sem data para receberem os vencimentos mais recentes da carteira de trabalho.

Os jogadores estão também com três meses de direitos de imagem atrasados, além de premiações e férias. A diretoria prioriza encerrar o débito até o fim do ano.

A informação do pagamento para time feminino e estafe do masculino foi publicada pelo ge e confirmada pelo Estadão.

O clube enfrenta um colapso financeiro e também deve premiações atrasadas às atletas pelas participações nas competições, principalmente o bônus pelo título da Libertadores do ano passado.

Em 2026, as "Brabas" foram vice-campeãs do mundo, da Supercopa, do Brasileirão e, recentemente, da Libertadores.

A dívida total do Corinthians ultrapassa a casa dos R$ 2 bilhões, com pagamentos a curto prazo para vencer.

O Ministério Público, por exemplo, deu cinco dias para o clube pagar R$ 10 milhões referentes ao acordo do Regime Centralizado de Execuções (RCE), com valor total na casa de R$ 240 milhões.