Ídolo do Grêmio encarou vício em cocaína por ausência na Copa: 'Quase morri de overdose'

Ele era sinônimo de gol pelos clubes que passou e chegou a figurar entre os cinco maiores artilheiros da Europa, mas foi ao fundo do poço depois de ficar fora da Copa do Mundo ao ser preterido pelo técnico Luiz Felipe Scolari em 2002. Em entrevista ao jornal italiano Gazzeta Dello Sport, nesta quinta-feira, o centroavante Jardel abriu o livro da sua vida e contou como foi do céu ao inferno e chegou a flertar com a morte.

O golpe de ficar fora da equipe nacional que viria a conquistar o pentacampeonato no Japão e na Coreia ganhou proporção com a separação da esposa. A partir daí, o artilheiro deu lugar a um homem sem rumo, que mergulhou no mundo das drogas, e passou a frequentar o fundo do poço.

"Até hoje não consigo entender como o Scolari não me convocou. Estava entre os cinco melhores centroavantes do mundo. A partir daquele momento minha vida acabou: álcool, depressão cocaína. Quase morri de overdose", afirmou o ex-atacante ao jornal italiano.

O ex-jogador lembrou que, entre a segunda metade da década de 1990 e a Copa de 2002, ele viveu um dos grandes momentos de sua carreira. "No Porto marquei 168 gols em 175 jogos ao longo de quatro anos. Na temporada que antecedeu a Copa de 2002, marque 55 vezes em 42 partidas pelo Sporting Lisboa, conquistando a minha segunda chuteira de ouro".

Mesmo sabendo da excelente safra que o Brasil tinha para a posição, ele alimentava a esperança de ser chamado. Ao não ver o seu nome na lista, no entanto, o oportunista camisa 9 que encantou a torcida do Grêmio ficou sem norte.

"Entrei em depressão e comecei a beber em excesso. Minha primeira esposa me deixou e tive problemas com a guarda dos filhos. No verão de 2003 experimentei cocaína. Certa vez fiquei uma semana inteira acordado. Depois sofri uma overdose e quase morri. Um amigo me salvou", desabafou.

Acostumado a aplausos, elogios e tudo o que o futebol oferece aos grandes jogadores, Jardel entrou em um mundo que desconhecia. "Cheguei ao fundo do poço". A única alternativa foi procurar uma ajuda especializada.

"Passei meses conversando com psiquiatras. Finalmente superei isso quando conheci minha segunda esposa: Sandra. Ela me fez entender o sentido da vida e hoje sou um homem feliz", contou Jardel ao noticioso italiano.

O jogador que chegou a despertar o interesse de Barcelona e Milan revelou que essa reviravolta em sua vida, no entanto, deixou um lado positivo para a família. "Eles (filhos) têm orgulho de mim. Não do que eu fiz, mas de como eu superei. Falo com eles sobre a importância de pedir ajuda à família quando necessário, de acreditar em Deus e de ter muita força de vontade", declarou.

Hoje, aos 53 anos, e morando na capital cearense, ele garante estar mais tranquilo. "Invisto em lojas. O mercado imobiliário é muito popular em Fortaleza e é uma boa maneira de ganhar dinheiro", afirmou. Sobre o momento atual da seleção, ele teceu elogios a Carlo Ancelotti.

"Ótimo treinador, que ainda não mostrou todo o potencial da equipe. Precisa de tempo. Muitos criticam seu estilo não ofensivo, mas a seleção atual está muito mais fraca do que as anteriores. Precisa de novos talentos", completou.