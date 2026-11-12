Scaloni renova com a Argentina, chora em coletiva e projeta vida sem Messi: 'Insubstituível'

Lionel Scaloni segue na Argentina para mais um ciclo de Copa América e Copa do Mundo, em busca de seu segundo título do maior torneio do futebol e do quarto da seleção sul-americana. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 12, pelo presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, em coletiva de imprensa junto ao próprio treinador, que emocionou-se ao lembrar da morte da mãe e falou sobre a aposentadoria de Lionel Messi.

Houve um certo temor e senso de urgência entre a diretoria quando ele, após o vice-campeonato do Mundial de 2026, deu a entender que poderia tirar um período sabático, pela perda do troféu e, depois, ao passar pelo baque familiar. Se tivesse optado pela saída, os amistosos contra Uruguai e Costa Rica seriam seus últimos onde construiu a vitoriosa carreira.

"Vou continuar até dezembro. Depois disso, conversarei com o presidente. A ideia é parar e descansar um pouco", comentou Scaloni, à época. Hoje, após o anúncio, a projeção dos próximos passos é outra. "Depois de conversar bem sobre isso com toda a comissão, decidimos fazer essa escolha. A partir de agora, começa um novo processo", disse, na coletiva que confirmou sua renovação.

Tapia, por sua vez, não confirmou quanto tempo durará o novo vínculo, mas espera-se que ele fique, ao menos, até a próxima Copa América, que será em 2028. Na conversa com a mídia, ressaltou o acordo com o técnico. "É um dia muito especial para toda a família do futebol argentino", celebrou o dirigente.

MORTE DA MÃE

Scaloni não segurou as lágrimas ao agradecer pela confiança de seguir com o trabalho e relembrou que vinha passando por momentos difíceis com a morte de sua mãe, em outubro. "Fico feliz, porque o momento não está fácil para mim e meus familiares. Isso me preenche, na verdade. Era o que queríamos todos em um primero momento. Estamos tão animados quanto no começo."

O treinador terá agora a missão, porém, de comandar a seleção sem a presença de seu maior craque, Messi, que anunciou aposentadoria do time nacional em agosto. O meio-campista já até fez o último jogo com a camisa celeste, quando marcou um gol e deu duas assistências na vitória de 3 a 0 sobre Benim. "Não há maneira de substituí-lo."

A ausência do maior craque do país e a derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha trouxeram dúvidas a Scaloni. Refletir sobre a perda do título e qual equipe teria em mãos foram alguns dos motivos que o fizeram demorar tanto para tomar a decisão, revelou.

"É verdade que o tempo sempre cura um monte de coisas", afirmou Scaloni. "Não ter ganho a final foi difícil, foi duro. Tive que pensar no que fazer, ver o que acontecia. Vimos em seguida, contudo, analisando outra vez os jogadores, que temos bons sinais. Temos material e dá para seguir competindo", projetou, já de olho nos próximos compromissos da seleção.

Mesmo com o revés no Mundial, Scaloni segue em alta na Argentina. Além do título de 2022, conquistado no Catar, ele faturou duas Copas América, uma delas sobre o Brasil em pleno Maracanã, e triunfou na Finalíssima ao derrotar a Itália.

O hoje ídolo foi promovido à seleção principal em 2018 após a eliminação nas oitavas de final do Mundial daquele ano e o elenco ter brigado com o antigo técnico, Jorge Sampaoli. De lá para cá, comandou a seleção em 107 partidas, com 79 vitórias, 18 empates e 10 derrotas - aproveitamento de 79,4%.