Inglaterra derrota Croácia e garante vaga nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa

A quinta-feira no estádio de Wembley, em Londres, foi perfeita para o torcedor inglês, que viu o astro Harry Kane, eleito recentemente o Bola de Ouro, completar 126 jogos com a camisa da seleção - jogador que mais atuou pelo English Team, e marcar seu 92º gol. Além disso, a vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo 3, garantiu vaga nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa.

Para os croatas, o resultado foi muito ruim porque mantém a possibilidade de disputa do playoff do rebaixamento para a Liga B, quando terá de enfrentar o vice-líder de um grupo da Liga das Nações B.

A Espanha, que bateu a República Tcheca, por 2 a 0, manteve os 100% de aproveitamento e chegou aos 15 pontos. Os ingleses somam 12, enquanto os croatas têm três e os tchecos seguem sem somar ponto.

As seleções voltam a jogar no domingo. A Croácia recebe a República Tcheca, enquanto a Inglaterra visita a Espanha.

O primeiro tempo foi decepcionante no primeiro tempo. Sem grandes emoções, os primeiros 45 minutos tiveram os ingleses mais preocupados em atuar nos contra-ataques. Os croatas ficaram mais no acampo de ataque, mas só conseguiram finalizar no gol de Pickford, aos 32 minutos.

Antes disso, aos 24, em uma bobeada da zaga croata, Rogers havia aberto o placar, em jogada iniciada por Kane, atuando como armado fora da área. O passe encontrou Bellingham, que cruzou para o aproveitamento do camisa 17 dentro da pequena área.

O segundo tempo foi mais movimentado. A Inglaterra buscou aumentar o ritmo, criou duas chances, mas um erro do zagueiro Quansan propiciou o gol de empate croata marcado por Sucic, aos 14 minutos.

Mas não deu tempo nem da Croácia festejar. No primeiro ataque, o VAR flagrou um puxão dentro da área. Pênalti, que Kane bateu no meio gol para colocar a Inglaterra em vantagem de novo no placar.

Aos 31 minutos, o veterano Modric entrou em campo e deu mais dinamismo para a Croácia, que quase empatou com Vlasic. A Inglaterra chegou a marcar o terceiro, mas o gol foi anulado por causa de impedimento de Bellingham no lance. A Croácia pressionou até o final em busca do empate, mas a vitória ficou mesmo com os ingleses, que não repetiram a atuação do jogo de ida quando marcaram 7 a 0.