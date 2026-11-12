EUA se retiram de Copa do Mundo sub-17 alegando risco de segurança

A seleção masculina sub-17 dos Estados Unidos decidiu se retirar da Copa do Mundo da categoria, que acontece entre 19 de novembro e 13 de dezembro. Em uma carta enviada aos jogadores, a federação do país afirmou ter tomado a decisão devido a preocupações com a segurança.

O torneio acontece no Catar e, segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o país está sob um alerta de viagem de nível 3, que recomenda aos cidadãos americanos reconsiderarem viagens ao território devido ao risco de conflito armado. A classificação foi atualizada em 23 de outubro.

A decisão foi comunicada aos jogadores na quarta-feira, 11. Além de retirar a equipe da competição, os americanos também cancelaram a concentração que estava prevista para a preparação antes do início do Mundial.

Os Estados Unidos estavam no Grupo J e tinham estreia marcada para o dia 21 de novembro, contra Montenegro. Na sequência, enfrentariam Chile e Argélia, nos dias 24 e 27, respectivamente. Com a desistência, a vaga da seleção na competição ficará disponível para outra equipe.

A Fifa confirmou que recebeu a comunicação da federação americana e afirmou que não houve mudanças nas condições de segurança que alterassem a realização do torneio no Catar. A entidade informou que seguirá o regulamento da competição para definir como será preenchida a vaga deixada pelos norte-americanos.

A Copa do Mundo Sub-17 acontece entre 19 de novembro e 13 de dezembro, no Catar. Ao todo, serão 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes. Os dois primeiros colocados de cada chave, além dos oito melhores terceiros, avançam à fase de 32 times, que dá início ao mata-mata. O Brasil está no Grupo I, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica.