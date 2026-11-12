Guardiola assistirá a jogo do Bahia na Fonte Nova e tem agenda com o clube

Josep Guardiola, ex-técnico do Manchester City e cogitado para comandar a seleção dos Estados Unidos, estará presente em Bahia x Coritiba, marcado para o dia 21 de novembro na Fonte Nova, pela 36ª rodada do Brasileirão. A ação faz parte de uma visita institucional e ele estará acompanhado de Ferran Soriano, CEO do Grupo City.

Desde que deixou o clube inglês, pelo o qual venceu seis edições da Premier League e uma Champions League, ele não trabalhou mais e foi cogitado para diversos cargos, como uma volta ao Barcelona ou o comando da Itália até a próxima Copa do Mundo. Nada disso foi acertado, porém, e ele ficou 'livre' para a visita ao País.

Não é a primeira visita que ele faz a um clube da organização que detém 90% da SAF do Bahia. Em setembro, ele atuou como 'animador de torcida' em partida do New York City antes de duelo contra o New York Red Bulls e até visitou o vestiário do time. Possivelmente, deve fazer o mesmo na Fonte Nova.

O Estadão confirmou que a vinda de Guardiola faz parte de uma visita institucional e que há chances dele visitar as instalações do clube, bem como ter mais agenda além da ida ao estádio. Essa será a primeira vez que ele assistirá a um jogo no Brasil das tribunas.

Para definir seu futuro, o espanhol depende, em partes, do Manchester United. Os ingleses procuram um treinador depois da demissão de Michael Carrick e um dos principais candidatos é Maurício Pochettino, que está à frente dos Estados Unidos.

A contratação do argentino, porém, depende de pagar uma multa rescisória de US$ 10 milhões (cerca de R$ 55 milhões em conversão direta). Caso aconteça, Guardiola viraria prioridade, conforme informou o The Athletic, braço esportivo do The New York Times, no meio da semana.

O jogo entre Bahia e Coritiba, que ele estará presente, é de suma importância para a briga por uma vaga na próxima Libertadores. A equipe de Rogério Ceni tem 53 pontos na sexta colocação e, por enquanto, iria apenas para a fase preliminar. O último do G-4, que garante a vaga direta aos grupos, é o Fluminense, que tem 57.