Ponte Preta é superada pelo Operário-PR e termina Série B com pior campanha da história

A despedida da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro 2026 selou a temporada desastrosa do time paulista. Na noite desta quinta-feira (12), a equipe campineira voltou ao Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, para encarar o Operário-PR, e em jogo marcado por poucas chances, acabou derrotada por 2 a 0, selando o 29° revés na competição nacional.
O resultado também decretou a pior campanha de uma equipe na Série B desde o início da disputa por pontos corridos, em 2006. Com 15 pontos, a Ponte Preta encerra o torneio na lanterna e dois atrás da marca do Duque de Caxias, em 2011, que amargava a pior marca da história. O Operário, por outro lado, foi a 57 e pode terminar a competição em nono lugar.
Rebaixada também no Campeonato Paulista, a Ponte Preta agora se prepara para a disputa da Série A2 da competição estadual, onde tentará começar a espantar a crise recente. Do outro lado, o Operário agora tenta voltar a levantar a taça do Campeonato Paranaense.
Acima das expectativas, o duelo no interior paulista começou agitado. Logo aos sete minutos, Di Mauro afastou uma bola da defesa que acabou virando lançamento para Brandão, que avançou em velocidade, ficou cara a cara com Elias, mas parou em grande defesa do goleiro do Operário-PR.
O jogo, entretanto, caiu em rendimento. O time paranaense passou a dominar a posse de bola, mas sem levar real perigo à Ponte Preta, que apenas se fechou na defesa e não criou novas grandes chances, vendo o duelo ir ao intervalo sem gols.
Na volta para o segundo tempo, os 45 minutos finais das equipes na Série B 2026 foram diferentes. O Operário passou a se lançar mais ao ataque e quase abriu o marcador aos 12, com Maxwell, que mandou uma bomba rente à trave. O time paulista respondeu aos 20, quando Brandão mandou de cabeça, mas Elias defendeu.
O placar, porém, não demorou muito para ser alterado. Aos 26, Maxwell cruzou na área, viu Guilherme Viana se chocar com Gabriel Caran na área e a bola sobrar limpa para Nicolas, que apenas empurrou para o fundo do gol e abriu o marcador para os visitantes. O gol foi o de número 50 anotado pelo Operário no torneio e o 80° sofrido pela Ponte Preta.
O segundo gol paranaense quase veio aos 39, quando Brenno arriscou da entrada da área, mas desta vez, Guilherme Viana fez grande defesa. Nos minutos finais, a Ponte Preta ainda tentou reagir, mas seguiu sem encontrar objetividade e viu Dudu Mosconi fechar o caixão aos 46, com gol de fora da área, selando a última derrota do clube paulista na temporada.
FICHA TÉCNICA
PONTE PRETA 0 X 2 OPERÁRIO-PR
PONTE PRETA - Guilherme Viana; Di Mauro (Guilherme Martins), Gabriel Caran, Palacios e Gustavo Almeida; Gustavo Telles, Karl, Juan Rodrigues (Júlio) e Manu (Vitor Ribeiro); Brandão (Miguel) e Danilo Peu (Thevyn). Técnico: Nenê Santana (Auxiliar).
OPERÁRIO-PR - Elias; Maguinho, Joseph (Renan Gustavo), Cuenú e Nicolas; André, Heitor (João Gabriel), Dudu Mosconi e Caio Vilela (Maxwell); Caio Dantas (Germano) e Léo Erig (Brenno). Técnico: Alberto Valentim.
GOLS - Nicolas, aos 26, e Dudu Mosconi, aos 46 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Manu, Léo Erig, Nicolas e Gustavo Telles.
RENDA - R$ 7.750,00.
PÚBLICO - 337 torcedores.
ÁRBITRO - Deborah Cecilia Cruz Correia (PE).
LOCAL - Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP).