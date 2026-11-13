Jogo das Estrelas fora do Maraca?

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico não deve ter o Maracanã à disposição para o tradicional Jogo das Estrelas de 2026. O evento beneficente, previsto para os dias 27 ou 28 de dezembro, coincide com o período de troca do gramado do estádio.

O Consórcio Fla-Flu sugeriu outra data, mas ainda não há definição. A tendência é que a partida aconteça no Nilton Santos.

Em dezembro, o Maracanã receberá shows de Henrique e Juliano, no dia 12, e Xuxa, no dia 20. Em janeiro, estão previstas apresentações de System of a Down e Faith No More, no dia 15, e BK, no dia 16.

Ao longo de 2026, o estádio também foi motivo de conflitos entre o Consórcio Fla-Flu e o Vasco. O clube tentou utilizá-lo em partidas contra Vitória, Santa Fe e Boca Juniors, mas teve os pedidos inicialmente recusados.