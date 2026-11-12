São Bernardo e Athletic empatam na despedida da Série B do Brasileiro

Em um confronto antecipado no qual ambos os times entraram em campo apenas para cumprir tabela, já que não corriam mais riscos de rebaixamento e não tinham chances de acesso, São Bernardo e Athletic empataram por 2 a 2, nesta quinta-feira, no estádio Primeiro de Maio. Desta forma eles despediram da Série B do Campeonato Brasileiro com todos os gols marcados no segundo tempo.

Com a igualdade, o time do ABC Paulista permaneceu na 11ª colocação, com 53 pontos conquistados ao longo das 38 rodadas. Os paulistas ainda podem terminar em 12º lugar caso o Botafogo-SP vença seu último compromisso e chegue aos 54 pontos.

Já o time mineiro, comandado por Alex de Souza, encerrou a competição com 48 pontos, na 13ª posição, e ainda pode ser ultrapassado pelo Cuiabá, que tem um ponto a menos e também fará mais um jogo no sábado (14).

As duas equipes agora só voltam a campo em 2027, pelos respectivos campeonatos estaduais, o Paulista e o Mineiro. O São Bernardo está na elite paulista, enquanto o Athletic foi rebaixado neste ano e agora disputará o Módulo II em busca do acesso.

A partida começou em ritmo baixo, com os dois times enfrentando dificuldades para criar, em um cenário de equilíbrio. O São Bernardo conseguiu apenas uma finalização de Romisson, por cima, aos 11 minutos, e uma oportunidade clara de gol aos 38, com Daniel Davi, que bateu forte de dentro da área, mas parou em grande defesa de Tony.

O Athletic, por sua vez, deu o troco no lance seguinte. Após rápida escapada no contra-ataque, Kauan Rodrigues recebeu o passe na ponta esquerda da área e chutou rasteiro, mas parou em Júnior Oliveira, que garantiu o placar em branco após 48 minutos de jogo sob chuva.

A etapa final, porém, começou a todo vapor e, no primeiro minuto de jogo, aos 30 segundos, os visitantes abriram o placar. Yarlen dividiu do lado direito, ficou com a sobra na linha de fundo e conseguiu o cruzamento rasteiro para Kauan Rodrigues aparecer só para completar para o fundo das redes.

O São Bernardo, que foi surpreendido, no entanto, manteve a calma e adotou uma postura ofensiva, que foi recompensada logo na sequência, aos quatro minutos. Belezi errou feio dentro da área, escorregou e a bola ficou oferecida para Breninho apenas dominar e bater da marca do pênalti para deixar tudo igual.

Daí em diante, o jogo seguiu brigado, com muitas faltas. Em uma delas, após carrinho direto no tornozelo de João Miguel, Galdino foi expulso, deixando os donos da casa com um a menos. Os visitantes passaram a pressionar, mas, mesmo com um a menos, o São Bernardo virou o jogo em cobrança de pênalti de Felipe Garcia, após Echaporã ter sido derrubado na área.

Na sequência, aos 40 minutos, em cruzamento da direita, Júnior Oliveira não segurou e, na sobra, Gabriel Verutti apareceu para completar de cabeça. O placar igual contentou os dois times.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 2 X 2 ATHLETIC

SÃO BERNARDO - Júnior Oliveira; Luizão, Jemerson e Augusto; Hugo Sanches (Echaporã), Romisson, Galdino, Breninho (Dudu Miraíma) e João Pedro (Pará); Daniel Davi (Foguinho) e Fabrício Daniel (Felipe Garcia). Técnico: Vinícius Bergantim.

ATHLETIC - Tony (Eduardo Freire); Douglas Pelé, Jhonatan Silva (Philipe Sampaio), Lucas Belezi e Gabriel Verutti; João Miguel, Yago Santos (Jota) e Yarlem; Gustavão (Luiz Fernando), Kauan Rodrigues e Dixon Vera (Felipe Vieira). Técnico: Alex de Souza.

GOLS - Kauan Rodrigues, a um, Breninho, aos quatro minutos, Felipe Garcia, aos 37 minutos, e Gabriel Verutti, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hugo Sanches, Jemerson e Augusto (São Bernardo) Gustavão, João Miguel e Felipe Vieira (Athletic).

CARTÃO VERMELHO - Galdino (São Bernardo).

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA - R$ 6.290,00.

PÚBLICO - 629 presentes.

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).