Autódromo de Buenos Aires progride em reforma e cidade mantém planos para retorno da Fórmula 1

As obras do Autódromo Oscar y Juan Gálvez, na Argentina, avançaram para uma nova etapa. O local está em reforma desde janeiro deste ano para receber o MotoGP em 2027. Durante uma visita ao circuito nesta quinta-feira, 12, Jorge Macri, prefeito de Buenos Aires, e Fabián Turnes, secretário de Esportes da cidade, falaram sobre o andamento dos trabalhos, os prazos para a conclusão e a possibilidade de o autódromo voltar a receber uma etapa da Fórmula 1.

Fora do calendário da Fórmula 1 desde 1998, a Argentina tem trabalhado para voltar a receber uma etapa da categoria. Durante o GP de São Paulo, em Interlagos, Macri se reuniu com Stefano Domenicali, presidente e CEO da F1, para tratar do assunto. Após o encontro, o dirigente argentino revelou detalhes das negociações, que alimentaram a expectativa dos fãs argentinos pelo retorno da categoria ao país.

Durante a coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, Macri voltou a falar sobre o objetivo de recolocar a Argentina no calendário da Fórmula 1. Segundo o prefeito, o projeto de modernização do circuito foi pensado para atender às exigências atuais da categoria e permitir que o autódromo receba competições internacionais. "O grande objetivo nosso é trazer a Fórmula 1 de novo para a Argentina", afirmou.

O secretário de Esportes, Fabián Turnes, também comentou o andamento das conversas com Stefano Domenicali. De acordo com o dirigente, a reunião em Interlagos abriu uma nova perspectiva para as negociações, que preveem um contrato de cinco temporadas.

"Estamos trabalhando com as equipes em questões mais específicas, com a intenção de chegar a março com algo mais concreto. Falamos de uma reserva de data, são cinco anos de contrato, sem detalhes sobre quando a corrida poderia acontecer", disse Turnes aos veículos no local.

A modernização do circuito foi desenvolvida em parceria com a empresa Tilke Engineers & Architects, fundada pelo engenheiro alemão Hermann Tilke, conhecido por projetos de autódromos utilizados na Fórmula 1.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Buenos Aires, a configuração prevista para a categoria terá 4,87 quilômetros e 15 curvas, enquanto o traçado destinado ao MotoGP contará com 4,3 quilômetros e 14 curvas. Uma das principais mudanças é a ampliação da horquilla, curva fechada localizada antes da reta principal, além das intervenções na estrutura dos boxes e nas áreas de segurança.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 12, a prefeitura também apresentou detalhes sobre o andamento dos trabalhos. O asfaltamento começou em outubro e prevê três camadas na pista. Até o momento, a reta oposta e os trechos entre as curvas 7 e 12 já receberam a primeira delas.

A obra ainda contempla a instalação de cercas de proteção contra detritos e barreiras de segurança, além da construção de um túnel de aproximadamente 400 metros para conectar a entrada da Avenida Roca ao paddock.

Pelo cronograma apresentado pela administração municipal, o edifício dos boxes deve ficar pronto em janeiro, enquanto o asfaltamento tem previsão de conclusão em fevereiro. As demais intervenções, incluindo o túnel de acesso e a pintura da pista, devem terminar em março de 2027.

Mesmo com a conclusão das obras, o circuito ainda precisará passar pelo processo de homologação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Para receber uma etapa da Fórmula 1, o autódromo precisa obter a licença Grau 1, a mais alta classificação da entidade. O processo envolve a avaliação do desenho da pista, das áreas de escape e das estruturas de proteção. A federação também acompanha a execução do projeto e realiza inspeções presenciais antes de liberar o circuito.

Além da preparação da estrutura, Buenos Aires ainda precisa avançar nas negociações para conseguir uma vaga no calendário. Em Interlagos, Macri mencionou 2029 e 2030 como possíveis pontos de partida para o contrato de cinco anos. A prefeitura também trabalha para deixar o autódromo preparado diante de uma eventual oportunidade anterior, caso alguma etapa seja retirada da programação em 2027 ou 2028.

O calendário da Fórmula 1 para 2027 já foi anunciado com 24 etapas, distribuídas por 22 países. Pelas regras do acordo comercial da categoria, a inclusão de mais de 24 provas em uma temporada depende da aprovação de 70% das equipes.