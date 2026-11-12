Linda Noskova e Jessica Pegula estão nas semifinais do WTA Finals

A tcheca Linda Noskova e a norte-americana Jessica Pegula estão classificadas para a disputa das semifinais do WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, em Indian Wells, nos Estados Unidos.

Em um duelo bastante equilibrado, Pegula garantiu o segundo lugar no Grupo 1, ao derrotar Noskova por 2 sets 1, com parciais de 7/6 (7-2), 4/6 e 7/5. A tcheca, apesar da derrota, ficou com o primeiro lugar na chave.

A norte-americana Coco Gauff venceu a ucraniana Marta Kostyuk, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, mas precisa que Noskova vencesse Pegula.

No Grupo 2, Mirra Andreeva, já garantida na semifinal para enfrentar Pegula, enfrenta nesta sexta-feira Karolina Muchova, enquanto Aryna Sabalenka encara Elina Svitolina na luta pela outra vaga da chave na semifinal.