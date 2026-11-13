Brasil revê Japão após virada sofrida na Copa para aprofundar renovação de Ancelotti

Rival que deu trabalho ao Brasil na Copa do Mundo, o Japão volta ao caminho da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Neste sábado, às 7h15 (de Brasília), a seleção brasileira revê os japoneses e dá sequência à renovação promovida pelo treinador italiano em mais um amistoso na Ásia, o penúltimo do ano. O duelo está marcado para o Estádio Nacional de Singapura.

Antes de ruir diante da Noruega e ser eliminado do último Mundial, o Brasil duelou com o Japão na fase de 16 avos de final. Encontrou dificuldade para derrotar os japoneses por 2 a 1, de virada, e só conseguiu a classificação com um gol no acréscimo de Gabriel Martinelli.

A seleção que reencontra o adversário asiático é outra. Permaneceram alguns líderes do grupo, mas o plano de Ancelotti é acelerar a tão desejada renovação.

O técnico tem utilizado os amistosos para promover experiências, observar novos jogadores e ampliar as alternativas do elenco. Ele convocou cinco estreantes para esta Data Fifa: o volante André Luiz, do Corinthians, o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, o meio-campista Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, e os atacantes Alisson Santana, também do time ucraniano, e Allan, do Manchester City, revelado pelo Palmeiras.

"Fico feliz com este novo projeto da seleção de se renovar", disse o meio-campista Marlon Gomes, que representou religiosamente as seleções de base dos 15 aos 20 anos e agora foi chamado pela primeira vez para a principal.

"Tenho as melhores expectativas possíveis. Espero treinar bem e aprender ao máximo com atletas de grande nome e espero conseguir jogar bem para poder voltar mais vezes", completou o atleta do Shakhtar Donestk.

Nem todo o elenco será renovado. No grupo que começou o ciclo permanecem alguns atletas mais experientes, como o zagueiro Gabriel Magalhães, que têm conversado com os jovens e neófitos que estão recebendo suas primeiras oportunidades na seleção.

"A gente sabe que é a camisa mais pesada do mundo, então a gente tenta passar também para eles a tranquilidade de poder desfrutar a cada momento, mas com muita responsabilidade. É receber os meninos novos da melhor forma possível e passar para eles nossa experiência. O mais importante é como você está vestindo a camisa da seleção", afirmou Magalhães, defensor do Arsenal.

Ele deve formar a dupla de zaga com Jair. No meio, Bruno Guimarães tem vaga certa, provavelmente ao lado de Andrey Santos. O provável quarteto ofensivo tem Rayan, Vini Jr, Estêvão e Raphinha, este como um falso camisa 9.

O Japão chega ao confronto como um adversário que já demonstrou capacidade de competir de igual para igual com os brasileiros e busca transformar o reencontro em uma oportunidade de revanche. A seleção japonesa será o oponente mais forte neste início de ciclo. Antes, o Brasil empatou com a Austrália, depois venceu os australianos por 4 a 2 e fez 4 a 0 na Índia, 138ª colocada no ranking da Fifa.

O Brasil encerra seus compromissos em 2026 na terça-feira, quando enfrenta Singapura, adversário dos brasileiros de pior ranking desde 1998. Será o primeiro jogo da história entre as seleções.

FICHA TÉCNICA

JAPÃO X BRASIL

JAPÃO - Zion Suzuki; Nakano, Seko, Ito e Junnosuke Suzuki; Sano, Kamada e Doan; Kubo, Maeda e Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

BRASIL - Pedro Morisco; Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães, Andrey Santos e Rayan; Estêvão, Vini Jr. e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.

HORÁRIO - 7h15 (de Brasília).

LOCAL - Estádio Nacional, em Singapura.