Sem Messi, quem será o camisa 10 da Argentina? Veja possibilidades e histórico do número

Agora que não veremos mais Lionel Messi com a camisa 10 da Argentina, o mundo do futebol se pergunta: quem assume o número e a responsabilidade de carregar o peso do craque? Para se ter uma ideia do quão importante será a decisão, o uniforme ficará vago na próxima Data Fifa, contra Uruguai e Costa Rica, e entre os candidatos, há nomes consagrados e jovens promissores.

A última partida do ídolo, campeão da Copa do Mundo e duas vezes vencedor da Copa América, foi no 3 a 0 sobre Benim, na qual fez um gol e deu duas assistências. O legado, em números, é de 126 gols e 67 passes para balançarem as redes em 208 jogos. Dificilmente, alguém chegará ao mesmo patamar, mas há atletas com potencial de também fazer história.

Um dos potenciais camisas 10 é Nico Paz, que veio da base do Real Madrid e atua pelo Como na temporada de 2026-27, emprestado pelo clube merengue. Por lá, é titular absoluto e um dos pilares da sensação italiana, que recentemente aplicou a maior goleada da história da Champions League: 9 a 1 sobre o Lens. Com apenas 22 anos, já tem quatro gols em 14 compromissos com a camisa celeste e é peça frequente entre os 11 iniciais. Conta para ele já usar o número em seu atual time.

O que falta para ele pode ser o diferencial de Alexis Mac Allister nessa disputa. Em sua quarta temporada pelo Liverpool, ele foi titular tanto no título da Copa do Mundo de 2022 quanto no vice de 2026 - e usa a 10 no clube inglês. A imprensa local o aponta como um dos favoritos. Antes mesmo de chegar aos reds, ele era dono da camisa no Brighton e também no Argentinos Juniors, quando jogava em seu país.

Não precisa ser um meia armador, porém, para receber a responsabilidade de 'substituir' Messi. Outro candidato especulado na mídia estrangeira é Lautaro Martínez, artilheiro da Internazionale, que joga em todos os anos com o número desde 2017, quando ainda estava no Racing. E ele não é só titular absoluto como passa a ser uma das, senão a principal referência ofensiva da Argentina sem a lenda em campo.

Como em toda disputa, há sempre aqueles que correm pora fora ou os improváveis pelo histórico recente. Um exemplo é Enzo Fernández, peça fundamental na seleção argentina, mas que nunca utilizou a 10 em uma temporada completa, nem mesmo na base, até por ser mais central do que ofensivo. Isso, porém, não o faz deixar de ser especulado na imprensa.

Se a pergunta do próximo camisa 10 fosse feita há alguns meses, o ex-Botafogo Thiago Almada apareceria como forte nome, já que era constantemente testado como o próximo armador da equipe de Lionel Scaloni. Entre setembro e outubro, ele teve uma lesão muscular que o deixou de fora há alguns jogos, mas antes disso, não teve tanto destaque na Copa do Mundo como se esperava, após um 2025 com dois gols e duas assistências pela seleção.

A única certeza é que o próximo 10 ainda não será conhecido nem contra o Uruguai, nem frente à Costa Rica. Mais importante do que isso para a atual vice-campeã do mundo era renovar com Scaloni. Isso aconteceu somente na última quinta-feira, 12, em coletiva que declarou que Messi era "insubstituível", mas que sua equipe tem material para seguir na notoriedade - e isso inclui, com certeza, a passagem de bastão.