Ancelotti dá recado a clubes e diz que testes 'vão acabar' após jogos da seleção em novembro

Carlo Ancelotti deu recados na entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, um dia antes do amistoso contra o Japão, em Singapura. O treinador da seleção brasileira tratou de abordar os questionamentos dos clubes em relação aos convocados e anunciou o fim da era de grandes testes na equipe.

"É um momento de teste que vai se acabar nesta Data Fifa. Na próxima, vamos fechar um pouco mais o grupo. Foi um período que nos deu muitas informações sobre os jovens", afirmou o treinador.

"Saibam que temos jovens com muito talento, muito comprometidos, e isso nos dá confiança para o futuro. Temos jogadores de um nível muito alto. Temos cobertura em umas posições, um pouco menos em outras, mas temos tempo para trabalhar", destacou Ancelotti.

A prioridade da comissão técnica a partir do amistoso deste sábado, às 7h15, é projetar um potencial time para a disputa da Copa América, em junho de 2028.

"É muito positiva a avaliação deste período. Há alguns jogadores que olhamos e não estão aqui, podem estar na próxima, mas não são muitos. O grupo está mais ou menos fechado", ressaltou.

Ancelotti aproveitou a entrevista desta sexta-feira para responder aos clubes que questionam o uso dos jogadores na Data FIFA. A minutagem de nomes como Raphinha, do Barcelona, virou polêmica.

"Prioridade é sempre a saúde do jogador. Se estiver 100%, treina. Se estiver 100%, joga. E neste aspecto controlamos os minutos que vai jogar. Esta semana Bruno não treinou por ter um incômodo. Agora, está bem e pode jogar. Até quando? Não sei. Vamos avaliar e temos sempre toda informação necessária para controlar a minutagem no treino e também nos jogos", defendeu.

"Também temos um grupo de trabalho top no mundo. Os clubes podem ficar tranquilos com a seleção. Prioridade para todos é a saúde do atleta. Gostaríamos de sempre devolver o atleta preparado para jogar e sem lesões", encerrou Ancelotti.

Perto do fim da fase de testes, o treinador italiano pode promover Rayan, do Bournemouth, como meio-campista para o amistoso contra o Japão. Essa deve ser a principal novidade da seleção para o compromisso deste fim de semana.