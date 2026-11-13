Flamengo tenta suspender contrato de patrocinadora máster

Flamengo iniciou conversas pela suspensão do contrato com a Betano, patrocinadora máster desde 2025. Após o Senado prorrogar a Medida Provisória nº 1394/2026, que proíbe casa de apostas no Brasil, por mais 60 dias, o clube e a empresa abriram negociação para suspender o vínculo, que era válido até o final de 2028, de acordo com informações do "UOL".

A Medida Provisória nº 1394/2026, editada pelo governo federal em 25 de setembro de 2026, proíbe exploração, oferta, intermediação e publicidade de casas de apostas no Brasil. Apesar disso, o contrato do Flamengo com a Betano continuou válido até agora. Tanto que a empresa usou o espaço na camisa do clube para colocar a mensagem "Proibir não é proteger", que era uma campanha contra o veto.

O Flamengo e a Betano ainda tem esperança de mudar o cenário da proibição, seja no Congresso ou Supremo Tribunal Federal (STF). O cenário, porém, é cada vez mais improvável. Por isso, o caminho será a suspensão do contrato, que já é considerada certa internamente. As partes negociam os detalhes para definir as condições do rompimento parcial do contrato.

O acordo entre Flamengo e Betano prevê o pagamento de R$ 268 milhões por ano, cerca de R$ 20 milhões por mês. O Rubro-Negro já recebeu o valor anual, mas terá que devolver o que recebeu a partir da suspensão do vínculo. Ou seja, o clube terá que reembolsar a empresa com os valores referentes aos meses de novembro e dezembro, já que vínculo ficou válido até outubro.

Desde que a Medida Provisória foi editada pelo governo federal, o Flamengo tem ocupado o espaço na camisa com a frase da patrocinadora. No período, o clube chegou a negociar um patrocínio pontual com uma empresa de streaming para as semifinais da Libertadores. Porém, a casa de apostas vetou, já que a área continuava sendo dela, mas sendo utilizada com a campanha contra a proibição.

Internamente, o Flamengo acredita que será difícil conseguir uma reposição a altura. Na avaliação do clube, uma nova parceria demanda tempo de negociação. Além disso, haverá uma série de camisas disponíveis, já que quase todos os clubes da primeira divisão foram afetados com a medida. Ainda há a expectativa de que o valor de uma possível nova patrocinadora seja por um valor bem abaixo do atual.