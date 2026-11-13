Quem é a atleta paralímpica brasileira que quebrou recorde mundial no atletismo aos 15 anos

Absoluta entre as jovens na classe T35 do atletismo paralímpico, a brasileira Maria Clara Araújo adicionou mais um feito à sua carreira nesta sexta-feira, 13: com apenas 15 anos, ela bateu o recorde mundial da categoria nos 400m no Campeonato Brasileiro de Atletismo. Já conhecida no esporte, ela coleciona marcas e é uma das principais candidatas a medalhas na Paralimpíada de Los Angeles-2028.

A paulista faz parte da divisão de atletas com transtornos de movimento ou falta de coordenação motora nas pernas, comumente associada a paralisia cerebral. As provas são disputadas em pé e o grau de limitação divide os competidores, classificando-os de T35, com maior restrição, até T38.

Mesmo sendo uma das mais expoentes da nova geração do atletismo paralímpico, Maria Clara de Araújo revelou que bater o recorde mundial tão cedo não estava entre suas metas. "Eu confesso que não esperava, mas estou muito feliz", disse à imprensa do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro). "Para 2027, espero repetir o desempenho e ir bem no Mundial do Uzbequistão", complementou.

O tempo alcançado pela brasileira foi de 1min11s71, incríveis três segundos mais rápido do que a antiga marca, que pertencia à chinesa Qianqian Guo, com 1min14s65, conquistada há cerca de um ano, em Guangzhou.

Maria Clara de Araújo ganhou destaque notório em 2025, no Campeonato Brasileiro de Jovens. Quando ainda tinha 14 anos, completou os 100m em 14s22, recorde que a faria ser campeã mundial adulta da categoria. O feito foi alcançado apenas nove dias após a disputa do melhor do planeta na classe.

Para efeito de comparação, o recorde mundial dessa prova é da chinesa Xia Zhou, medalha de ouro na Paralimpíada de Paris-2024, em Tóquio-2020 e no Rio de Janeiro-2016. O tempo mais rápido foi conquistado na edição do Japão, em que cruzou a linha em 13s. À época, ela tinha 22 anos, sete a mais do que a paulista atualmente. Pouco depois, em novembro, conquistou o ouro nos 100m e 200m do Parapan de Jovens de Santiago, na que foi sua primeira competição internacional.

Em agosto de 2026, três meses antes do recorde mundial nos 400m, ela quebrou o recorde das Américas nos 100m da T35, em prova da fase internacional do Circuito Paralímpico, com 13s82. Detalhe: a melhor do mundo fez em 13s87 no seu ciclo até Los Angeles-2028. Com isso, assumiu a liderança do ranking mundial dos 100m, posição que a credencia como grande esperança de títulos na Paralimpíada dos Estados Unidos.