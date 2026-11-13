Federação espanhola suspende goleiro do Andorra por 12 jogos após morte de atacante do Tenerife

O Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol decidiu punir, nesta sexta-feira, Jesús Owono com 12 jogos de suspensão. A pena máxima prevista. O goleiro do Andorra se chocou violentamente com Jesús de Miguel, causando a morte do atacante do Tenerife, em duelo disputado no último dia 2, válido pela segunda divisão espanhola.

"O relatório do árbitro é o único documento no processo disciplinar, e o Comitê deve determinar a sanção com base exclusivamente nessas informações. O relatório descreve uma ação violenta, com a perna levantada e uso de força excessiva, enquanto a bola estava em jogo. Diante dessas circunstâncias, o Comitê determinou que os eventos se enquadram no Artigo 102 do Código Disciplinar. Além disso, as consequências subsequentes da ação, que também estão documentadas no relatório do árbitro e são de conhecimento público, foram levadas em consideração para aumentar a sanção ao nível máximo permitido pelo regulamento", disse a resolução.

Owono, de 25 anos, não treinou mais com a equipe do Andorra desde o incidente e, segundo pessoas próximas ao goleiro, ele continua muito abatido e não sabe se vai continuar com a carreira profissional.

O lance que culminou na morte do jogador ocorreu no sétimo minuto dos acréscimos da partida, que terminou empatada por 2 a 2. Jesús Miguel recebeu um lançamento, em contra-ataque, no meio de campo. Ele dominaria a bola sozinho, com o caminho livre, mas o goleiro Owono se desesperou, correu até o meio de campo e pulou para dividir a bola, momento em que acertou o peito do adversário com o joelho, um golpe muito forte.

O atacante sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas recuperou os sinais vitais após receber manobras de recuperação cardiopulmonar, portanto foi retirado com vida do gramado do estádio Heliodoro Rodríguez López, em Santa Cruz de Tenerife. Internado na UTI do Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, teve piora neurológica e morreu no dia seguinte pela manhã.

Natural de Madri, Jesús Miguel iniciou a carreira no time B do Leganés e passou por times da segunda e terceira divisões da Espanha. Vestiu as camisas de Lugo Fuenlabrada, Internacional Madrid, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas, Castellón e, por fim, Tenerife.