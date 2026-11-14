Pedro Morisco na mira do Fla

Destaque do Coritiba e convocado pela seleção brasileiro para amistosos, Pedro Morisco despertou o interesse de clubes do Brasil e da Europa. Entre eles está o Flamengo, que busca uma opção para substituir Rossi no futuro, segundo o ge.

Além do Rubro-Negro, Juventus e Atalanta, da Itália, monitoram o goleiro. Clubes da Alemanha, Espanha e Inglaterra também demonstraram interesse. No Brasil, Bahia, Bragantino e Palmeiras fizeram sondagens. Nenhuma proposta oficial foi apresentada.

O arqueiro tem contrato com o Coxa até dezembro de 2027 e não deve renovar. O clube paranaense já recusou ofertas entre 7,5 milhões e 9 milhões de euros (R$ 46,7 milhões a R$ 56,1 milhões) e vê a próxima janela como uma oportunidade para negociá-lo.

Aos 22 anos, Pedro soma 113 jogos como profissional, com 44 partidas sem sofrer gols. Revelado pelo Coritiba, ele foi destaque na campanha do título da Série B de 2025.