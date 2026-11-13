Argentina começa era pós-Messi com derrota para o Uruguai na Bombonera

O Uruguai venceu a Argentina por 2 a 1 em amistoso disputado nesta sexta-feira, 13, na emblemática Bombonera, em Buenos Aires, no que foi a primeira partida da equipe comandada por Lionel Scaloni após a despedida de Lionel Messi.

O craque, que liderou o título mundial dos argentinos em 2022, no Catar, deu adeus à seleção nacional na Data Fifa de outubro. Em vitória por 3 a 0 sobre o Benim, fez um gol de pênalti e distribuiu assistências para Otamendi e Nico Paz.

Um dos grandes nomes em campo na Bombonera foi Giorgan De Arrascaeta, meio-campista uruguaio do Flamengo. Ele cobrou a falta que originou o gol contra do zagueiro argentino Balerdi, aos dois minutos do segundo tempo, e pouco temo depois, aos oito, cruzou, em cobrança de escanteio, para Maxi Araújo ampliar para os visitantes.

A Argentina conseguiu diminuir com Julian Álvarez, um dos jogadores que precisam assumir maior protagonismo na seleção nacional agora que Messi não está mais lá para ser o líder técnico em campo.

O jovem Prestianni, de 20 anos, foi o autor da assistência para Álvarez e mostrou que pode ser uma peça importante, mais do que o discreto Almada, a quem substituiu. O ex-jogador do Botafogo não fez uma boa partida.

Além de Arrascaeta, o Flamengo esteve representado em campo pelo lateral-direito Varela, também da seleção uruguaia, que contou ainda com Piquerez, lateral-esquerdo do Palmeiras, adversário dos flamenguistas na luta pelo título brasileiro. Giay, outro palmeirense, saiu do banco da Argentina nos minutos finais.