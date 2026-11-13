Luisa Stefani ganha a terceira seguida e se classifica para a semifinal de duplas do WTA Finals

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski continuam imbatíveis no WTA Finals, em Indian Wells, nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, a dupla obteve a terceira vitória consecutiva no torneio que reúne as oito melhores parcerias da temporada, e garantiram vaga na semifinal.

Depois de dois jogos difíceis, Stefani e Dabrowski tiveram de suar bastante para derrotar de virada a chinesa Su-Wei Hsieh e a letã Jelena, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7-2) e 10/3.

Depois de um primeiro set dominado pelas adversárias, Stefani e Dabrowski reagiram no segundo e foram buscar a igualdade no tie-break.

No super tie-break, a parceria não deu chance para as rivais e marcou tranquilo 10/3 para garantir uma vaga na semifinal do WTA Finals.