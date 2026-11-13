Colômbia vence Chile em amistoso com gol contra do zagueiro Maripán, do Internacional

A Colômbia derrotou o Chile, por 1 a 0, nesta sexta-feira, em amistoso disputado em Cali. O único gol do jogo foi marcado contra pelo zagueiro Maripán, jogador do Internacional.

O gol da partida foi marcado aos 35 minutos do primeiro tempo, após boa jogada feita por Muñoz pela direita. Após cruzamento, Maripán tentou afastar e acabou marcando contra.

As duas equipes voltam a se enfrentar em novo amistoso na terça-feira, desta vez em Santiago, no Chile, às 20 horas de Brasília.

Em outro amistoso desta sexta-feira, o Equador venceu a Costa Rica por 2 a 0. Jordy Caicedo abriu o placar, aos 22 minutos do primeiro tempo. Moises Caicedo, aos 38 do segundo tempo, decretou a vitória da seleção anfitriã.