Mulher é esfaqueada na cabeça em Madureira; ex é suspeito

Rio - Uma mulher, de 32 anos, foi esfaqueada na cabeça, na manhã deste sábado (12), em Madureira, na Zona Norte. O suspeito é o ex-namorado da vítima, que não estaria aceitando o fim do relacionamento. A principal hipótese da investigação indica que o autor agiu por ciúmes.

O caso ocorreu por volta das 6h15 na Rua Carvalho de Souza. Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) faziam patrulhamento de rotina quando foram abordados por pedestres pedindo que prestassem socorro a Daiane Keli Machado Neves, que estava sangrando devido a cortes na cabeça.

Ao ser questionada, a vítima afirmou que havia sido atacada por Yuri da Silva Eugênio, de 25 anos, seu ex-companheiro. De acordo com a mulher, o homem a esfaqueou pelas costas, sem qualquer justificativa, se aproximando enquanto ela caminhava.

Daiane contou que teve um relacionamento de seis anos e meio com o suspeito, mas que se separaram há um ano. A vítima alegou que o homem não aceita o término e a persegue desde então. A mulher tem uma medida protetiva em aberto contra o ex e, mesmo com as restrições, segundo ela, o homem continuava a persegui-la, inclusive em seu local de trabalho.

Após as agressões, os policiais realizaram buscas na região, mas, como Daiane sangrava demais, resolveram prestar socorro à vítima. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Madureira.

Depois de receber alta, a mulher, na companhia dos policiais, foi até à 29ª DP (Madureira) para registrar a ocorrência. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio, perseguição, além do descumprimento de medidas protetivas.

Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para localizar o autor e apurar as circunstâncias do ocorrido.

Yuri já havia sido preso em flagrante, em março de 2024, por agredir Daiane em casa. Na época, a mulher contou que a agressão aconteceu depois dela pedir para que ele colocasse uma cortina em casa. A vítima disse que ele se irritou e a socou. O homem ficou quatro meses detido.

A reportagem não localizou a defesa do suspeito. O espaço está aberto para manifestação.